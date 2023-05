‘โบกี้ไลอ้อน’แจงแย่งงานนักพากย์ – หลังมาร่วมงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2023 ที่ไอคอนสยามแล้ว นักร้องสาว ‘โบกี้ ไลอ้อน’ ก็เผยถึงเรื่องได้พากย์เสียงตัวละคร ‘แอเรียล’ ในภาพยนตร์ “Disney’s The Little Mermaid (2023) : เงือกน้อยผจญภัย” แต่กลับเจอกระแสดราม่าว่าไม่เหมาะสมว่า

“จริงๆ ก็มีหลากหลายความคิดเห็น ก็น้อมรับค่ะ หลังได้รับการติดต่อมาครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้น ดีใจมาก ร้องไห้เลยค่ะ เราเติบโตมากับสิ่งๆ นี้ พอได้มีโอกาสก็ดีใจ ก็ไปทำการบ้านวอร์มเสียงเพื่อจะพากย์ออกมาให้ดีที่สุด”

มีกระแสดราม่าดารานักร้องมีอภิสิทธิ์แย่งงาน นักพากย์ มองเรื่องนี้อย่างไร “จริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องนอกเหนือความคิดเห็นมากเลย ไม่อยากให้มองใน มุมนี้ว่าเรามาแย่งงานนักพากย์ เพราะตัวโบเองต่อให้ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ถ้ามันทำได้ไม่ดีหรือ มีความอึดอัด โบเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมรับตั้งแต่แรก แต่เราก็พูดคุยกับทางดิสนีย์มาตลอดว่าเป็นเราจริงๆ ใช่มั้ย เสียงเราโอเคเหมาะจริงๆ ใช่มั้ย ทางดิสนีย์ก็มีความเปิดกว้างมากขึ้นค่ะ”

อยากฝากถึงคนที่มองว่าเสียงเราไม่เหมาะยังไงบ้าง “จริงๆ แค่อยากให้เปิดใจรับชมสิ่งใหม่ๆ ที่ทางดิสนีย์ได้กลั่นกรองมาแล้วว่าอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับคนดู แต่ในเรื่องความเหมาะสม ไม่เหมาะสม น่าจะต้องรอดูกัน 25 พฤษภาคมนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไง มีอะไรต้องติชมกันก็เป็นสิ่งที่รับได้ค่ะ เพราะก็แล้วแต่คนชอบ มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะ”