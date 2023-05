หนังสือพิมพ์ ข่าวสด เสาะแสวงอสัตย์ผอง ผ่าทิ้ง ฉบับนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ…

รัฐบาล 6 พรรค 310 เสียง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แกนนำพรรค ส.ส.อันดับ 1 เปิดดีลกับ เพื่อไทย 141 เสียง ประชาชาติ 9 เสียง ไทยสร้างไทย 6 เสียง เสรีรวมไทย 1 เสียง และ เป็นธรรม 1 เสียง เตรียมทำ เอ็มโอยู ความเข้าใจร่วม เพื่อฟอร์ม รัฐบาล คาดว่าเป็นรูปเป็นร่างในเร็ววัน…

แม้กฎหมายกำหนดระยะเวลา 60 วันในการประกาศรับรองผล ส.ส. แต่ กกต. ก็ไม่ควรใช้เวลาเต็มเหยียดตามเงื่อนไข ถ้าเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนก็ต้องรีบรับรอง เพื่อให้กระบวนการทาง รัฐสภา เร็วขึ้น เพราะปัญหาของประเทศดูเหมือนจะรอไม่ไหว ปล่อยให้ รัฐราชการ บริหารมาเกือบ 9 ปี ประชาชีอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้น…

พร้อมกำกับดูแล กระทรวงกลาโหม ด้วยตัวเอง พิธา ลั่นวาจาไว้เช่นนั้น แต่ กองทัพ รวมถึง ผบ.ทหาร และ แม่ทัพนายกอง ทั้งหลาย อย่าเพิ่งตกใจหรือมี ปฏิกิริยา ใดๆ เลย เพราะ ทหารยุคใหม่ ไม่ว่า ประเทศไหนๆ ที่เจริญแล้ว ย่อมต้องอยู่ภายใต้ รัฐบาลพลเรือน ที่มาโดยชอบธรรมทั้งสิ้น…

นาทีนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็คงเป็น พรรคร่วมรัฐบาล เดิม ภูมิใจไทย ได้ ส.ส.มาอันดับที่ 3 อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ก็ต้องเป็น ผู้นำฝ่ายค้าน เช็กแอนด์บาลานซ์ในระบบ พลังประชารัฐ กับ ประชาธิปัตย์ และ ชาติไทยพัฒนา ก็ต้องหา ขุนพล ไว้อภิปรายรัฐบาล ผลัดกันทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบไป…

น่าเสียดายก็ พรรคสีฟ้า บรรดา ดาวเด่น ในสภาแทบไม่เหลือ ส่วน ปาร์ตี้ลิสต์ ก็มีเพียง จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์-ชวน หลีกภัย-บัญญัติ บรรทัดฐาน เท่านั้น หันมองไปในระดับเขต ก็คงพอมีบ้างสำหรับ คลื่นลูกใหม่ โดยเฉพาะนักพูดจากภาคใต้ที่ต้องปลุกปั้น กันไป…

การเลือกตั้งคือการคัดสรรโดยมือประชาชน สอบได้-สอบตก คละเคล้าหมุนเวียนกันไป สำหรับใครที่ยังยึดโยงร่วมทุกข์สุขไม่หายหน้า ก็อาจกลับเข้าสภาได้ใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง เข้ามา ถ้าทำหน้าที่ไม่เข้าตา ก็อาจถูกพิพากษาในสมัยต่อไปเช่นกัน ประวัติศาสตร์สอนว่า นักการเมือง สามารถเกิดได้หลายครั้ง ตายได้หลายครา…

อนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากนี้คงจบลงแน่แล้ว ธนกร วังบุญคงชนะ คนสนิทออกมาแย้มเองว่าคงวางมือไม่มายุ่งเกี่ยวอีก แต่บรรดา คดีความ ทั้งหลายที่ค้างคาอยู่ ก็คงจะดำเนินต่อไป เมื่อทำกับคนอื่นไว้มาก ก็พิสูจน์ถูกผิดกันไปตามกระบวนการ…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ …

10.00 น. บมจ.บูติคนิวซิตี้ ในเครือสหพัฒน์ เปิดตัวโครงการ “A’MAZE GREEN SOCIETY by BTNC : Create Your Own Happiness” ณ ห้องประชุม Green Zone Glow Fish ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2…

10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของออสเตรีย นำเสนอข้อมูลเชิงลึกการท่องเที่ยวในออสเตรีย ที่ Alpea Bistro สาทร ซอย 10…

18.00 น. อีฟแอนด์บอย จัดงาน รางวัลที่การันตีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดจากอีฟแอนด์บอยในปี 2022 พร้อมเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีต “มาร์ก ต้วน” ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ศูนย์ฯ สิริกิติ์…

19.00 น. สวดพระอภิธรรม ประชา หุตานุวัตร นักคิด นักเขียน และนักกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งศพที่วัดทองนพคุณ คลองสาน กทม. คืนสุดท้ายแล้ว กำหนดฌาปนกิจที่วัดปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. เวลา 16.00 น. …

สันตะวา