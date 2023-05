นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า กสิกรไทยร่วมกับ LINE ประเทศไทย เปิดตัวธีม K PLUS คอลเล็กชั่นใหม่ “K PLUS x LINE CREATORS” เติมสีสันให้การใช้งาน K PLUS สนุกยิ่งขึ้นด้วยธีมและ e-Slip ที่เป็นลายเส้น คาแร็กเตอร์ สร้างสรรค์โดย 8 ท็อปครีเอเตอร์จาก LINE CREATORS ที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย โดยลูกค้า K PLUS สามารถซื้อได้แล้ววันนี้บน K+ market ราคาธีมละ 38 บาท หรือใช้คะแนนสะสม K Point แลกซื้อเพียง 380 คะแนน