อพอลโล ไทร์ส ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก จับมือพันธมิตร สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม United We Play สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเดินตามความฝันด้านฟุตบอลได้ไกลกว่าเดิม ตามสโลแกน Go the Distance ของอพอลโล มีเยาวชนไทยทั้งชายและหญิงอายุ 11-17 ปี จำนวน 280 คน เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้าไปร่วมฝึกซ้อมและสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกกับโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี พร้อมสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ณ สนามโอลด์แทร็ฟฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และ นายมานิช มหาราช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน บริษัท อพอลโล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Go The Distance แห่งแรกของอพอลโลในประเทศไทย และร่วมชมการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยบินไปฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษกับโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ในกิจกรรม United We Play ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นายมานิช มหาราช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของอพอลโล ไทร์ส กล่าวถึงกิจกรรม United We Play และศักยภาพของเยาวชนไทยว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นกิจกรรม United We Play ขยายวงจากอินเดียไปยังต่างประเทศ ในประเทศไทยมีเยาวชนสนใจกีฬาฟุตบอลจำนวนมาก เป็นแหล่งรวมผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถที่รอการสนับสนุน จึงเชื่อมั่นว่ากิจกรรม United We Play ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงศักยภาพเต็มที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน เสริมสร้างและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีเท้าและทักษะการเล่นต่อไปไม่หยุดยั้งกับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีส่วนร่วมและสัมผัสแนวการฝึกซ้อมกับมืออาชีพระดับโลก

กิจกรรม United We Play เป็นกิจกรรมที่ยางอพอลโลจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมนี้ที่ประเทศอินเดียมายังประเทศไทยเป็นปีแรก สะท้อนเจตนารมณ์ของยางอพอลโลและสโมสร ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถและทักษะด้านฟุตบอลเต็มที่ และมีโอกาสเข้าถึงมาตรฐานระดับโลกเพื่อเสริมศักยภาพด้านฟุตบอล ณ ประเทศอังกฤษ โดยร่วมฝึกฝนทักษะกับโค้ชมืออาชีพที่อะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โรงเรียนที่สร้างนักเตะระดับโลกมาแล้วมากมาย เช่น มาร์คัส แรชฟอร์ด และดาวเตะที่มีชื่อเสียง รวมทั้งโอกาสกระทบไหล่สุดยอดนักเตะในตำนานคนอื่นๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของสนามโอลด์แทร็ฟฟอร์ด

สำหรับกิจกรรม United We Play ในประเทศไทย มีเยาวชนไทยเข้าร่วม 280 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากสองโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปฝึกซ้อมร่วมกับเยาวชนอีก 4 ประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ ได้แก่ นายเลียม ซินทาโด อายุ 15 ปี จากสโมสรพีเอฟเอ อะคาเดมี การคัดเลือกจัดขึ้น ณ สนามหญ้าเทียม Go The Distance สนามฟุตบอลในร่มเต็มรูปแบบ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งอพอลโลตั้งใจสร้างขึ้นให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะฟุตบอลสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ตั้งอยู่ในบริเวณสนามฟุตบอล TCFC ถนนพระราม 9