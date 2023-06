‘สตอกโฮล์ม ซินโดรม’ ความสัมพันธ์เหยื่อกับผู้ร้าย

สํานักพิมพ์ sundogs ขอชวนทำความรู้จักกับ “อาการสตอกโฮล์ม ซินโดรม” ที่อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

หนังสือ “Need to Know รู้แล้วรู้รอด” โดย “ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์” ยกตัวอย่าง คดีดัง 2 คดีในสหรัฐอเมริกาที่เหยื่อเกิด ความรู้สึกผูกพันกับผู้ร้ายและเลือกที่จะ ไม่เอาผิดต่อการกระทำผิดอีกด้วย

คดีของคอลลีน สแตน (Colleen Stan) ที่ถูกลักพาตัวโดยคาเมรอน ฮูเกอร์ (Cameron Hooker) และเจนิส ฮูเกอร์ (Jenice Hooker) ขณะกำลังโบกรถ โดยถูกบังคับให้ซ่อนตัว อยู่ในกล่องไม้ใต้เตียง ถูกทารุณกรรม รวมไปถึงถูกบังคับข่มขืนใจนานอยู่ 7 ปี ถึงกระนั้น แม้ว่าจะมีหลายช่วงเวลาที่เธอสามารถหลบหนีหรือขอความช่วยเหลือได้ แต่กลับไม่เคยคิดที่จะหลบหนีแต่อย่างใด

คดีดังอีกหนึ่งคดีในสหรัฐอเมริกา ที่มีเหยื่อชื่อว่า แมรี แมกเอลรอย (Mary McElroy) เธอโดนลักพาตัวโดยชาย 4 คน และถูกนำตัวไปกักขังไว้ในที่แห่งหนึ่ง เธอโดนล่ามโซ่และเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการปล่อยตัวเมื่อเหล่าคนร้ายได้เงินตามที่เรียกร้อง อย่างไรก็ตาม เธอไม่เคยโกรธผู้ร้ายทั้ง 4 คนนี้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ยังแก้ตัวและไปเยี่ยมพวกเขาอีกต่างหาก

ทั้งสองคดีต่างก็สะท้อนประเด็นน่าพิลึกที่ซับซ้อนที่มาพร้อมกับคำถามว่า เพราะเหตุใด เหยื่อจากทั้ง 2 คดีนี้ ถึงเกิดความผูกพันกับคนที่ทำร้ายทารุณกรรม

คำตอบของข้อสงสัยนี้มีชื่อเรียกว่า สตอกโฮล์ม ซินโดรม (Stockholm syndrome) ที่มาจากเหตุการณ์การปล้นธนาคารในเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ที่เมื่อเวลาผ่านไป แต่เหยื่อกลับมีพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือกับคนร้ายมากกว่าตำรวจเสียอีก

ผู้ที่มีอาการสตอกโฮล์ม ซินโดรมนั้น จะต้องเป็นคนที่เจอประสบการณ์ที่ชวนตกใจอย่างไม่ทันตั้งตัวและถูกควบคุมอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำ การกิน หรือแม้กระทั่งการพูดที่จะต้องขออนุญาตก่อน ถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้

จากนั้น การได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ จากการหยิบยื่นอาหารหรือเครื่องดื่ม จึงได้กลายเป็นความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้ที่จับกุมตัวพวกเขาในเวลาต่อมา

สำหรับสังคมไทยมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สังคมไทยมักมีการนำเสนอภาพของความรุนแรงผ่านสื่อมากมาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดและยังคงปรากฏในปัจจุบันคงไม่พ้นสื่อโทรทัศน์หรือละคร ไม่ว่าจะเป็น ละครดังที่ถูกฉายซ้ำไปซ้ำมาอย่าง จำเลยรัก สวรรค์เบี่ยง เกมร้ายเกมรัก หรือแม้กระทั่งนางฟ้าอสูร ที่สามารถเรียกเรตติ้งได้มาก

ละครดังกล่าวล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไม่ยินยอม การลักพาตัว ไปจนถึงการขืนใจ หากแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ เนื้อหาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเนื้อหาที่มีคนเสพและติดตาม อยู่เสมอ

หากลองพิจารณาดูดีๆ แล้ว สื่อที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้ อาจถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการหล่อหลอมค่านิยม และแนวคิดให้คนในสังคมเคยชินกับความรุนแรง หรือ ทำให้คนในสังคมบางส่วนคิดว่าความรุนแรงนั้นแฝงความโรแมนติกอยู่ด้วยจนนำมาเชื่อมโยงกับตัวเองในชีวิตจริง จนทำให้สังคมเกิดความเคยชินกับภาพความรุนแรงเหล่านั้นอย่างไม่รู้ตัว

แต่มันปกติหรือที่เราจะจมอยู่กับการผลิตซ้ำความรุนแรงนี้ต่อไปและเคยชินกับมันไปเรื่อยๆ

หนังสือ Need to Know รู้แล้วรู้รอด ของ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ในบท ‘หลงคนร้าย’ ได้ตั้งคำถามกับสังคมว่า สังคมที่เต็มไปด้วยการควบคุมและการใช้กำลังนั้น ผู้ที่เห็นดีเห็นงามกับการกระทำเหล่านี้จะถือเป็นหนึ่งในผู้มีอาการสตอกโฮล์มซินโดรมได้หรือไม่? หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การเล่าเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ยังชักชวนให้ผู้อ่านได้ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวที่อยู่ใกล้ตัวมาก แต่บางทีเรากลับไม่เคยนึกถึง และเพราะบางที อาการสตอกโฮล์ม ซินโดรมก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด

Need to Know รู้แล้วรู้รอด ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ สั่งซื้อออนไลน์ : http://bit.ly/413ihQz



