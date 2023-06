ผ่านไปแล้ว คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของหนุ่มหล่อลูกรักพระเจ้า NOA (โนอา) ที่บินตรงจากญี่ปุ่นมามอบความสนุกให้แฟนคลับชาวไทยใน NOA 1st LIVE “NO.A” ASIA TOUR IN BANGKOK ที่ Lido Connect (Hall 2) วันก่อน โดยผู้จัด Avalon Live

เปิดเวทีด้วยเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มจากแฟนๆ พร้อมการปรากฏตัวของโนอา ที่มากับเพลง It Ain’t Over และ Don’t Waste My Time แค่เริ่มต้นก็ร้อนแรงไม่ไหว กับเสียงร้องและท่วงท่าที่ล็อกท่าล็อกสายตาแฟนๆ

หลังทักทายแฟนๆ แล้ว ก็เสิร์ฟความ ร้อนแรงผ่านเพลง Runaway Love และ Just Feel It ก่อนจะพักเบรกพูดคุยและแนะนำ 2 หนุ่มแดนเซอร์ อีกทั้งยังเล่าประสบการณ์ซิ่งรถตุ๊กตุ๊กครั้งแรก

จากนั้นไปต่อกับลิสต์เพลงที่เตรียมมาอีกนับสิบเพลง พร้อมสอนท่าเต้นเพลง Paradise ก่อนจะเซอร์วิสแฟนๆ อย่างใกล้ชิดที่หน้าเวทีด้วยเพลง Ticket

โนอาส่งความสนุกแบบคอมโบ กับเพลง Fireworks ตามด้วย TAXI ที่หนุ่มโนอาร้องว่า Like a TukTuk ล้อกับเนื้อเพลง Like a Taxi เบิร์นเอาต์เอ็นเนอร์จี้ต่อกับเพลง BURN, Lonely Hearts จากนั้นก็ได้พูดความรู้สึกที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ และส่งเข้าเพลงสุดท้าย LIGHTS UP

แฟนๆ ไม่ปล่อยให้จบง่ายๆ ตะโกนเรียกชื่อ โนอา กระหึ่มฮอลล์ จนเจ้าตัวต้องกลับขึ้นมาอังกอร์กับเพลง Highway และปิดท้ายด้วย Purple Sky

สร้างความประทับในให้กับทั้งเจ้าของคอนเสิร์ตและแฟนๆ