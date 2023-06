หลังจากที่ Valley วงดนตรีแนวอัลเทอร์ เนทีฟ-ป๊อปจากแคนาดา ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม จนได้ร่วมทัวร์กับศิลปินชื่อดังอย่าง Dermot Kennedy ในแคนาดา พวกเขาได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลล่าสุด Have A Good Summer (Without Me) ภายใต้การดูแลของค่ายเพลง Capitol Records/Universal Music Canada โดยเพลงนี้จะเป็นซิงเกิลที่ 4 จากอัลบั้มที่ 2 ของวง Lost In Translation ซึ่งมีกำหนดปล่อยในวันที่ 23 มิ.ย. นี้

เพลง Have A Good Summer (Without Me) ได้เล่าถึงบรรยากาศแห่งความเศร้าใน วันอกหักได้เป็นอย่างดี โดยเพลงนี้ได้ใช้สภาพอากาศและฤดูกาลในการเล่าเรื่อง เหมือนที่ศิลปินระดับโลกอย่าง Lana Del Rey และ Taylor Swift เคยทำ อย่างไรก็ตาม Valley ได้สร้างเอกลักษณ์ของวงผ่านเนื้อเพลงอย่าง “If you fall for somebody new, do everything we used to do, I hope it gets you thinking about me” ที่พรรณนาถึงประสบการณ์อกหักในช่วงซัมเมอร์ได้อย่างมีเสน่ห์

ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวง Karah James กล่าวถึงเพลงนี้ว่า ฤดูร้อน (summer) ในสายตาของพวกเขาเปรียบเหมือน ‘มุมที่สุดจะงดงามของชีวิต’ ซึ่งเต็มไปด้วยความรักและการผจญภัยสุดโลดโผน ดังนั้นการสูญเสียคนที่รักไปในช่วงเวลานี้ จึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเจ็บปวดใจมาก