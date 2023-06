ไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่อเมริกา หลังสมรสกับแฟนเพศเดียวกัน ล่าสุดนักร้องสาว ‘ตุ๊กตา ท็อปไลน์’ หรือที่คุ้นกัน ‘ตุ๊กตา เสียงอิสาน’ กลับมาร่วมงาน Bangkok Pride 2023 และก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆ หายคิดถึง เลยชวนมานั่งคุยกัน

★ ตุ๊กตา ท็อปไลน์ เป็นอีกหนึ่งตำนานของ เสียงอิสาน แฟนหมอลำยังจำกันได้?

ตุ๊กตา – “ถ้าพูดย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ตอนนั้นเราก็เป็นศิลปินผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นเล่นตลกร่วมกับพี่ปอยฝ้าย ยายจื้น แม่ใหญ่ยงค์ เราก็คือเจ้าของผลงานเพลง ‘2 นาทีก็มีแฮง’ ลูกสาวแม่ใหญ่นกน้อย อุไรพร ต้องแนะนำตัวเป็นเพลง ลูกสาวบ้านนี้น่ารักทุกคน ไม่รู้จักแก่จนคนสงสัยว่ามีคนเอาอะไรให้กิน(หัวเราะ)”

★ กลับมามีผลงานเพลงอีกครั้ง

ตุ๊กตา – “กลับมาคราวนี้กับผลงานเพลงใหม่ โปรเจ็กต์นี้มี 3 เพลง เพลง Love is Love แคร์หยังเฮาฮักกัน we are all equal ใจเรา เท่าเทียมกัน และเพลง pride is power พลังแห่งความภูมิใจ หลายคนถามว่าเราหยุดไปนาน ผ่านไป 20 ปีแล้วทำไมเพิ่งกลับมา ก่อนหน้านี้ตุ๊กได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกากับแฟน แล้ววันนี้ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน ก็ได้ไปเจอน้องๆ ที่ไทยเขากำลังเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ LGBTQ บ้านเรา เนื่องจากแฟนของตุ๊ก คุณมิเชล ก็ทำงานเกี่ยวกับ LGBTQ Pride ทำแคมเปญ world Pride ทั่วโลก ก็ได้มีการพูดคุยกัน เขาก็อยากจะผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียม ก็เลยเกิดไอเดีย เพราะเราได้แรงบันดาลใจจากน้องๆ ด้วย เด็กรุ่นนี้เก่งกันมาก กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่กล้าพูดแบบนี้ เราเป็นศิลปินเปิดตัวคนรักก็ไม่ได้ สำหรับผลงานเพลงนี้ Love is Love แคร์หยังเฮาฮักกัน ต้องการจะสื่อสารว่าให้เราภูมิใจในพาร์ตเนอร์ของเรา ให้ภูมิใจที่จะจับมือกันเดินออกไปให้โลกได้เห็น”

★ กลายเป็นเพลงประจำชาติของเพศทางเลือก?

ตุ๊กตา – “ก็อยากจะให้เป็นเพลงของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือก หรือใครก็แล้วแต่ที่มีความรักและอยากให้โลกได้เห็น และภูมิใจในคู่รักของเรา แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าไม่เหมาะสมกัน หรือแม่จะ ไม่เห็นด้วยกับความรักของเรา เพลงนี้ก็อยากจะสื่อสารว่า ความรักหลากหลายรูปแบบ แตกต่างแต่ลงตัวด้วยความเข้าใจ”

“ตั้งแต่แรกที่เข้าไปคุยโปรเจ็กต์นี้กับนายห้างทวีชัย ท็อปไลน์ไดมอนด์ และคุณกอล์ฟ ท่านก็เห็นดีด้วยที่จะสนับสนุนโปรเจ็กต์ของเรา กับการที่เราได้ไปเรียนรู้จากเมืองนอกว่า เขาทำอย่างไร ต่อสู้กันแบบไหน เราก็อยากให้หมอลำ ดนตรีบ้านเราออกไปสู่โลก ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าหมอลำ พิณ แคน มันสนุก ตุ๊กตาก็ได้ไปคอนเสิร์ตหลายประเทศ ล่าสุดได้ไปร้องหมอลำในโอเปร่าเฮาส์ ที่ซานฟรานซิสโก ทุกคนตื่นตาตื่นใจชอบกันมาก”

★ มีหมอลำนำเพลงนี้ไปร้องหน้าเวที มี คัฟเวอร์เยอะมาก เป็นไปตามที่คาดหวังไว้มั้ย?

ตุ๊กตา – “จริงๆ แล้วเราไม่ได้คาดหวังเลย ก็คุยกับแฟนว่าถ้ามีคนฟังสัก 200-300 คน ก็ช่างมันเนอะ ถือว่ายังไงเราก็ได้ทำ เราก็ได้ซัพพอร์ตให้น้องๆ ได้เป็นกำลังใจ วันแรกที่ปล่อยออกไปยอดวิว 3 แสน ในติ๊กต็อกมีคนเอาไป คัฟเวอร์กันเป็นล้าน ถือว่าเกินความคาดหมายมาก ขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องที่ยังให้ การต้อนรับตุ๊กตา กลับมาในครั้งนี้ ขอบคุณพลัง เด็กรุ่นใหม่ แล้วก็ขอบคุณพ่อๆ แม่ๆ คนเฒ่าคนแก่ที่เปิดใจฟังเพลงนี้ เขาก็พูดกันว่าความรักไม่ต้องเฉพาะผู้หญิงผู้ชายมันก็รักกันได้นะ (ยิ้ม) เพลงมันก็เป็นการสื่อสารได้”

★ ตั้งใจให้ชาวต่างชาติได้รู้ความหมาย มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษด้วย?

ตุ๊กตา – “ใช่ค่ะ เพลงนี้เราเผยแพร่ไป ทั่วโลก เพราะตุ๊กเองก็ทำงานกับ world Pride และที่ตุ๊กตาบินกลับมาที่ไทยเพื่อจะมาร่วมงาน Bangkok Pride 2023 หลังจากนั้นตุ๊ก ก็พยายามจะไปร่วมงาน Pride ของจังหวัดต่างๆ แล้วจะต้องบินกลับไปซานฟรานซิสโกเพื่อ ที่จะร้องเพลงหมอลำ ทั้ง 3 เพลงนี้บนเวที ที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งมีงาน Pride ด้วย เป็นงานออริจินัลที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้”

★ อัพเดตชีวิตหลังหายหน้าหายตา ไปนาน?

ตุ๊กตา – “ช่วงนั้นถือเป็นช่วงพักเบรกจากแม่นก(นกน้อย อุไรพร) ไปเรียนต่อปริญญาโท วิทยุโทรทัศน์ เรียนจบก็ไปเป็นเจ้าของฟาร์มปลูกมะนาว จากนั้นเราแต่งงานกับมิเชล ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน ก็ใช้ชีวิตที่อเมริกา ไปอยู่ได้ 6 ปีแล้ว ซึ่งเราก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ได้เรียนรู้เรื่องสมรสเท่าเทียมว่ามันจำเป็นอย่างไร ก็เลยนำความรู้ ประสบการณ์มาแชร์กับบ้านเราว่า มันเป็นสิทธิที่ทุกคน น่าจะได้รับ ความรักสวยงามค่ะ อยากให้ทุกคนภูมิใจกับคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เราไปไหนมาไหนแล้วถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียม”

“มิเชลมีรายการทอล์กโชว์ มีรายการทีวีของตัวเอง The Michelle Meow Show ช่อง KBCW ที่สหรัฐอเมริกา และเป็น president of Pride San Francisco หลายปี ตอนนี้ก็มาทำ World Pride อยากให้งาน Pride บ้านเรา เข้าสู่อินเตอร์เนชั่นแนล และอาจจะจัดงาน Bangkok Pride World Pride ปี 2028 จะ เชิญชวนเพศที่สามทุกคนมาเที่ยวกรุงเทพฯ ให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาและให้เห็นว่าประเทศ ไทยสวยงามแค่ไหน”

★ ไปพบรักกับมิเชลได้ยังไง?

ตุ๊กตา – “ต้องขอบคุณท็อปไลน์ให้ไปทัวร์คอนเสิร์ต เราก็ได้ไปพักบ้านญาติเขา ช่วงนั้นมิเชลก็โสดพอดี ตอนแรกก็เขินๆ กัน กว่าจะเริ่มจีบกัน เกือบจะไม่ได้รักกัน เขาก็มีความฉลาด น่าเรียนรู้ พูดและคิดไปในทิศทางเดียวกัน เขาเป็นแรงซัพพอร์ตที่ให้ตุ๊กกลับมาร้องเพลงในครั้งนี้ บอกเลยว่าการหายไป 20 ปี เราไม่มีความมั่นใจเลย มิเชลไม่ใช่แค่เป็นกำลังใจ เป็นโปรดิวเซอร์ผู้ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง เขียนสคริปต์เพลง เป็นไกด์ให้อาจารย์ที่เขียนเพลง และช่วยเราทุกๆ ด้าน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วย”

★ การเป็นคู่รัก LGBTQ ต้องต่อสู้แค่ไหน เพื่อจะพิสูจน์ให้คนได้เห็นความรักของเรา?

ตุ๊กตา – “เริ่มจากคนในครอบครัว พ่อแม่ตุ๊กเป็นบาทหลวง แต่ท่านก็ยังหัวสมัยใหม่ซัพพอร์ตลูกตลอด แต่ก็ยังช็อกทั้งสองคน เพราะว่าในคำสอนมันผิดขนบธรรมเนียม การที่เราไปบอกกับพ่อแม่ว่าเราจะแต่งงานกับ ผู้หญิง แกก็ค่อนข้างตกใจ เพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับท่านด้วย แต่ยังไงก็ตามถ้าเรารักกันเราอย่าหยุดสื่อสาร ค่อยๆ พูด ค่อยๆ บอก แสดงให้ท่านเห็น คนเป็นพ่อแม่ก็อาจจะเป็นกังวล มันจะเลี้ยงดูกันยังไงไม่มีลูก แต่เมื่อท่านเห็นแล้วว่าลูกเรากับคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ซัพพอร์ตกัน พากันไปในทางที่ดี ไม่ทำร้ายกัน มันไม่สำคัญว่าผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้ชายเท่านั้นมีลูกด้วยกันมันถึงจะเพอร์เฟ็กต์ สมัยนี้ความรักมันหลากหลาย”

★ กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง ฟีดแบ็กดีมาก หลังจากนี้เพลงของเราจะเป็นการสื่อสารในเรื่องความรักของเพศที่หลากหลายเปิดกว้างมากขึ้น?

ตุ๊กตา – “ก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะคะ ส่วนแฟนเพลงอยากจะให้เป็นแบบไหนหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไร เราก็รับฟังอยู่ ก็แล้วแต่เจ้านายด้วย คนละ 50-50 ช่วยกันออกไอเดียความคิดเห็น แต่ว่าตุ๊กก็อยากให้มีหมอลำในลักษณะนี้ออกมาเยอะๆ ค่ะ เราก็ชื่นชมนะช่วงที่อยู่อเมริกา ได้ฟังน้องๆ ศิลปินอินดี้ นักร้องใหม่ๆ เป็นการจุดประกายให้ตุ๊กเหมือนกัน ทุกคนเก่งกันมาก น่าชื่นชม ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ ติดตามกันได้ที่เฟซบุ๊ก Tookta Topline แฟนเพจ Tookta ตุ๊กตา และยูทูบ Topline Digital Network”

วีรนุช จันทำ