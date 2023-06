เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “เซ็นทรัล/โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ 2023” ผนึกกำลังกรมป่าไม้ ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น” ในพื้นที่ราว 490 ไร่ เพื่อคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเดินหน้าสานต่อ 4 กรีนมิชชั่น รักษ์โลก 1. SAY NO TO PLASTIC BAGS งดการแจกถุงพลาสติก 2.รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ 3.ร่วมกับ CENTRAL THAM เปิดพื้นที่สนับสนุน จำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นถิ่น และสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 พร้อมจัดกิจกรรมรักษ์โลกมากมายตลอดเดือนมิ.ย.นี้ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยจัดงานคิกออฟแคมเปญด้วย การจัดเสวนา โดยมีพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมแชร์ประสบการณ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สาวหัวใจรักษ์โลก เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ กล่าวถึงการมาร่วมแคมเปญนี้ว่า “ดีใจมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เต้ยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น แต่ในวันนี้ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาก เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้องค์กรอื่นๆ อยากลุกขึ้นมาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน”