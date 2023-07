เพื่อปลุกความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “แม็คยีนส์” หนึ่งในผู้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อบรมทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำเสนอผลงานแฟชั่นนิพนธ์ “FASH 22 : Graduate Showcase” ด้วยการนำเศษผ้าและอุปกรณ์เหลือใช้จากแม็ค ยีนส์นำเสนอผ่านคอลเล็กชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจและสวมใส่ได้จริง

ในปีนี้มีผลงานแฟชั่นโชว์จากเหล่านิสิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว จำนวน 34 คน นำเสนอผลงานในรูปแบบ 34 แบรนด์ 34 คอลเล็กชั่น ภายใต้แนวคิด Bio Circular Green Economy (BCG) เเละ Thai Wisdom โดยนางแบบนายแบบชั้นนำและนางแบบนายแบบรุ่นใหม่กว่า 170 ชุด สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จุดเริ่มต้นความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย และเพื่อตอกย้ำการกลับมาของการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่กับโลกยุคใหม่หลังสถานการณ์โควิด

ผลงานของนิสิตที่นำเสนอคอลเล็กชั่นผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้รับการสนับสนุนจากแม็คยีนส์ ประกอบด้วย คอลเล็กชั่น 25 Latest almanac by กัญญาภัค ขำสกุล นำผ้ายีนส์และผ้ายืดค้างสต๊อกมาใช้ โดยนำแนวคิด Thai Wisdom มาจากภูมิปัญญาการฉลุกระดาษงานมงคล จ.อุบลราชธานี ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต ไม่ให้เกิดเศษผ้าเหลือทิ้ง และ นำโครงจากชุดโปรโตไทป์มาใช้กับชุดจริงเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด

คอลเล็กชั่น ASSEMBLED AIRCRAFT 1609 (custom type) ready to take off by คณาธัช อินทรขาว นำผ้าค้างสต๊อก เศษหนัง และเสื้อผ้ามือสอง มาสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในคอนเซ็ปต์ wearable toy โดยการนำชิ้นส่วนของเล่นมาประกอบกันเป็นโครงชุด เสื้อผ้าในคอลเล็กชั่นนี้สามารถถอดชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็น กระเป๋าได้ ทำให้การสวมใส่เสื้อผ้าสนุกเหมือนสวมใส่ของเล่น

คอลเล็กชั่น Battlefield of mind by จิณห์จุฑา พะตัน ใช้ผ้ายีนส์ dead stock มาผ่านกระบวนการฟอกและย้อมสีเกิดลายจากความดิบและสีที่ฉูดฉาด เข้ากับตัวคอนเซ็ปต์และเนื้อเรื่อง ออกแบบเป็นรูปแบบเสื้อผ้า creative-street wear นำเรื่องราวการสู้รบจากการ์ตูน มังงะเรื่อง Attack on titan และคาแร็กเตอร์ของตัวละครมาออกแบบลวดลายวาดเป็นลายผ้า และตีรูปแบบ silhouette (โครงร่างหรือรูปทรง) ของชุดและเครื่องประดับ

คอลเล็กชั่น WESTBOUND by วรรณิดา เสถียรโสภณ นำผ้าค้างสต๊อกและเสื้อผ้ามือสองมาใช้ในส่วนโครงชุดและส่วนเทคนิค เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าให้ผ้าในคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือผ้าที่เกิดตำหนิก่อนจะเสื่อมสภาพและหมดอายุ

สุดท้ายผลงาน คอลเล็กชั่น winter begonia by เฌอพัชญ์ เศวตภาคิน นำผ้ายีนส์ที่ผลิตเกินจากปริมาณการใช้งานหรือมีตำหนิ รวมถึงผ้าที่เคยผ่านการตัดเย็บขึ้นตัวอย่างชิ้นงานแล้วมาใช้ใหม่ แรงบันดาลใจเกิดจากการผสมผสานลวดลายบนเสื้อผ้า 2 วัฒนธรรม ระหว่าง “ละครงิ้ว” และ “คาบูกิ” จัดวางรวมเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นรูปทรงภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความเหมือนที่แตกต่าง ความแตกต่างที่ลงตัว”