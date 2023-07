โรงแรมเซ็นทารา อุบล มอบประสบการณ์กินดื่มและพักผ่อนสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างลงตัว

เปิดตัวแหล่งแฮงเอาต์อร่อยใหม่ 3 แห่ง ร้านอาหาร House of Kin UBON, Specialty Coffee คาเฟ่สุดคูลแห่งอีสาน GODFATHER และ จินบาร์ริมสระว่ายน้ำ Pineapple Cocktail Club by Teens of Thailand ที่รวบรวมทุกความอร่อย พร้อมมอบความสุขสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์

House of Kin UBON (เฮ้าส์ ออฟ กิน อุบล) ร้านอาหารดีไซน์ร่วมสมัยที่ให้บริการตลอดวัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ครอบครัว เพื่อเป็นสถานที่อันโปรดปรานที่มอบประสบการณ์ความอร่อยและช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่ทุกคนในครอบครัว อีกทั้งเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ชั้นเยี่ยมสำหรับทุกโอกาส

ร้านอาหารแห่งนี้มอบประสบการณ์อาหารเลิศรส ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ปรุงสดใหม่ คุณภาพชั้นเยี่ยมของอุบล ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันที่นำมาเสนอในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์และรสชาติความอร่อยแบบท้องถิ่นไว้ โดยเชฟวัช-วัชระ สุทธิวงศ์ หัวหน้าเชฟ ของโรงแรมเซ็นทารา อุบล ซึ่งเป็นเชฟรุ่นใหม่สายเลือดอีสาน ผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารจากโรงแรมระดับ 5 ดาว และห้องอาหารระดับ Michelin Guide ในภาคใต้ รวมกว่า 12 ปี การันตีความอร่อยด้วยตำแหน่งแชมป์ภาคใต้ รางวัล Mystery Box Challenge 2016 และยังมีความชำนาญในอาหารอิตาเลียนและฝรั่งเศส

ร้านอาหาร House of Kin UBON เปิดให้บริการทุกวัน ที่ชั้น 1 ของโรงแรมเซ็นทารา อุบล ใน 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 06.30- 10.30 น. สำหรับมื้ออาหารเช้า, เวลา 12.00-17.00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และเวลา 18.00-23.00 น. สำหรับมื้อเย็น

สำหรับคอกาแฟที่ชอบการดื่มกาแฟแบบ Specialty Coffee โรงแรมเซ็นทารา อุบล ยังเป็นที่ตั้งของ ‘คาเฟ่สุดคูลแห่งอีสาน GODFATHER’ ที่ให้บริการกาแฟคุณภาพระดับพรีเมียมที่คัดสรรเมล็ดกาแฟหอมกรุ่นมาเป็นพิเศษ และเมนูเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟสูตรพิเศษต่างๆ โดยคาเฟ่แห่งนี้มาในบรรยากาศสไตล์เท่ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบเมโทรร่วมสมัย

นอกจากบรรยากาศร้านอันโดดเด่น GODFATHER ยังมีเมนูซิกเนเจอร์ชื่อดัง อาทิ Godfather, Sanae E-San, The Winner และ Black Rose รวมถึงเมนูขนมหวานสูตรพิเศษต่างๆ ของทางร้าน ที่ให้บริการเฉพาะที่โรงแรมเซ็นทารา อุบล เช่นกัน

คาเฟ่ GODFATHER เปิดให้บริการทุกวัน ที่ชั้น 1 ของโรงแรมเซ็นทารา อุบล ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มจินและค็อกเทลสูตรพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสีสันยามค่ำคืน นำเสนอบาร์ริมสระ ว่ายน้ำ “Pineapple Cocktail Club by Teens of Thailand’ จินบาร์ยอดนิยมที่ติดอันดับ 1 ใน 50 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียที่ได้รับความนิยมในหมู่นักดื่มว่ารสชาติดีเยี่ยม รวมถึงมีเมนูค็อกเทล ซิกเนเจอร์ที่รังสรรค์มาเพื่อลูกค้าของโรงแรมเซ็นทารา อุบล โดยเฉพาะ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมเซ็นทารา อุบล ได้ที่ https://www.centara hotelsresorts.com/centara/th/cub