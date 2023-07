ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามจากคอนเสิร์ตแรก หนุ่ม ‘นนท์’ ธนนท์ จำเริญ จัดต่อกับคอนเสิร์ต 2 ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ พร้อมพูดถึง 10 ปีในเส้นทางการเป็นศิลปิน ที่ไม่เคยมักง่ายในการทำงาน

✦ ที่มาที่ไปของ “NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆ จังๆ Concert” เกิดขึ้นได้ยังไง?

นนท์ – “หลักๆ คือฟีดแบ็กจาก EP.01 จริงๆ ตอนนั้นที่ทำ EP.01 เราคิดว่ามันคืออีพีเดียวและอีพีสุดท้าย แต่ด้วยฟีดแบ็กของหลายๆ คนที่สนุกกัน แล้วตัวผมก็รู้สึกว่าพอเห็นทุกคนสนุกเราก็มีแพสชั่นที่จะทำต่อ หลายคนชอบอะไรที่มันประหลาดๆ แบบนี้เลยตบแต่งไอเดียกันกับทีมงาน ว่าถ้าเราทำครั้งต่อไปก็น่าจะจริงจังขึ้นหน่อย เลยเป็นที่มาของการเริ่มทำ EP.02”

✦ ชื่อคอนเสิร์ตแต่ละครั้งไม่ธรรมดา?

นนท์ – “ครั้งแรกคือ NONT EP.01 ทะเยอทะยาน Concert อันนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ที่พี่ๆ ทีมงานเลือกชื่อคอนเสิร์ตนั้นจากผมไป ครั้งนี้ในส่วนของ จริงๆ จังๆ Concert เราแค่รู้สึกว่าอยากให้มันซีเรียสขึ้น แต่ถ้าใช้คำว่า จริงจัง มันจะดูจริงจังมาก แต่พอเป็น จริงๆ จังๆ มันดูไม่ค่อยจริงจังไง (หัวเราะ) ซึ่งมันเป็นความย้อนแย้งบางอย่างในคำพูดแค่ 4 พยางค์ ซึ่งตัวผมรู้สึกว่ามันน่าจะสะท้อนความเป็นตัวเรา ผมเองก็เห็น หลายคนค่อนข้างตื่นตัวกับชื่อคอนเสิร์ตในแต่ละครั้ง กดดันดีเหมือนกันครับ”

✦บางคนอาจจะคิดว่าคอนเสิร์ตนี้จะเครียดหรือเปล่า?

นนท์ – “จริงๆ ผมอยากให้มันซีเรียสบ้างนะ คือเหมือนกลุ่มคนดูมักจะบอกว่าผมไม่ค่อยจริงจัง เลยรู้สึกว่าแล้วถ้าเราจริงจังบ้างจะเป็น ยังไง (อยากเปลี่ยนภาพนักแสดงตลกท่านหนึ่งของเราว่างั้นเถอะ?) ใช่ๆ (หัวเราะ) ผมอยากเปลี่ยนภาพด้วย อ่ะครั้งนี้ก็เลยจริงจังหน่อย (ครั้งนี้จะพูดน้อยลง?) พยายามในทุกครั้งนะครับ ภาวนาอยู่ครับให้มันจริงๆ จังๆ ได้สักที”

✦ ความแตกต่างของ EP.01 และ EP.02?

นนท์ – “ถ้าตอบแบบดีๆ เลยก็มีเยอะมากครับ แต่ถ้าตอบจริงๆ ก็คือยังไม่เล่นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เพราะอย่างครั้งแรกเราก็เซ็ตไว้ประมาณหนึ่งซึ่งไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปได้อีก ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเสิร์ตของเราในแต่ละครั้งมันขึ้นอยู่กับคนดูเป็นหลัก ยืดหยุ่นไปตามคนดู แต่ไม่เชิงด้นสด เพราะจริงๆ มันไม่ค่อยดี (หัวเราะ) มันเป็นเรื่องอันตรายมากมันคือการว่ายน้ำแบบไม่ใส่ชูชีพ แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นเวทีก็จะรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าคนดูเป็นหลัก คนดูคือผู้ได้รับ เพราะฉะนั้นเราก็แค่ตอบโจทย์เขา”

✦ หลายคนคาดหวังในเรื่องของแขกรับเชิญ?

นนท์ – “ปีที่แล้วเกสต์เยอะมาก ทำให้ผมได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้า เข้าห้องน้ำ ทานอาหาร ตักบุฟเฟต์ในช่วงที่เกสต์โชว์ เลยรู้สึกว่าชอบระบบนี้ (หนนี้ก็คือไม่ลดจำนวนเกสต์?) ไม่ลดครับ ส่วนว่าจะเป็นใครบ้างรอติดตามกัน ผมว่าความสนุกของอีพีที่แล้วมันคือการที่คนดูไม่รู้ว่าเกสต์เป็นใครบ้าง ฉะนั้นครั้งนี้ผมก็อยากให้มันสนุกไปอย่างนั้น”

✦ความรู้สึกแรกตอนที่รู้ว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้จะจัดที่ อิมแพ็ค อารีน่า?

นนท์ – “ผมว่าทีมงานก็ดูสนุกกันแหละครับ จากครั้งที่แล้วที่เราเล่นที่เล็กกว่านี้ก็ยังเอาสะลิงไปโหนได้เลย ฉะนั้นผมว่าในการขยายมาที่อิมแพ็ค ก็น่าจะมีไอเดียที่มันพิเรนทร์ๆ อยู่ในส่วนของทีมโปรดักชั่น ตัวผมก็แค่รู้สึกสนุกไปกับมันเหมือนกัน ถามว่ากดดันไหมกดดันอยู่แล้ว เพราะมันมีความรู้สึกที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น”

✦ บัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้ราคาเข้าถึงง่าย?

นนท์ – “ราคาดีมากใช่ไหมครับ พึงพอใจทุกท่าน นะครับ สำหรับทุกฟีดแบ็กที่บอกว่าอยากให้จัดที่ใหญ่ขึ้น อยากได้บัตรที่ถูกลงด้วย ทั้งที่สถานที่ใหญ่ขึ้นคือแพงขึ้น (หัวเราะ) ตัวผมพยายามทำให้เข้าถึงง่าย แล้วเท่าที่เราได้รับฟีดแบ็กคือมีหลายคนมาจากต่างจังหวัด บางคนมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาเงินตรงนี้ไปใช้กับการเดินทางซึ่งบ้านเราก็เดินทางสนุกอยู่แล้ว แล้วก็เรื่องของโรงแรมที่พักกับหลายๆ คน เหมือนพอเราไปเล่นตรงนั้นก็ต้องไปอยู่แถวนั้นอ่ะ เพราะการจราจรตรงนั้นมันก็ค่อนข้างติดพอสมควร”

✦ ในส่วนการเตรียมความพร้อมของร่างกายล่ะ อิมแพ็ค 2 รอบ ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกัน?

นนท์ – “ใช่ครับ ซึ่งงานผมเองก็เยอะ แล้วการที่เราเล่นในสถานที่ใหญ่โดยเฉพาะอิมแพ็ค มันชาลเลนจ์กับสภาพจิตใจและร่างกาย ตัวผมปัจจุบันที่เริ่มจำกัดการรับงานมากขึ้น เราก็ฟื้นฟูเรื่องของร่างกายมากขึ้น รวมถึงการได้อยู่กับครอบครัวและคนที่เราคุ้นเคยตรงนี้มันก็ช่วยฟื้นฟูจิตใจเราดี ผมมองว่าตัวเองตอนนี้ค่อนข้างพร้อมมากกับ EP.02 แต่ก็จะมีกังวลเรื่องเสียงบ้าง ไม่รู้เป็นอะไรเสียงจะไม่ดีขึ้นมาเวลาจะเล่น เป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ใช่แค่กับผม ฉะนั้นต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้เพราะนั่นก็คือหน้าที่หนึ่งของเรา”

✦ ปีนี้มีอะไรที่อยากจะทำหรือว่ากำลัง ทำอยู่อีกไหม นอกจากคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้?

นนท์ – “ตอนนี้ผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิต อยู่กับพ่อแม่ อยู่บ้าน มีเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมที่เรารัก อย่างหลายๆ ไอเดียตอน EP.01 ก็ได้มาจากเกมที่เราเล่น ความที่เราทำงานหนักมาตลอด 10 ปี เข้มข้นมากใน 5 ปีแรก เข้มข้นไปอีกใน 3 ปีถัดมา พอ 2 ปีที่ผ่านมาเราเหมือนได้คูลดาวน์ แล้วก็มีหลายอย่างที่มันตกตะกอนขึ้นในโลกที่มันวิวัฒนาการไปไกลมาก เราได้เห็นโลกใบเก่าของพ่อแม่ที่ได้นั่งพูดคุยกัน ซึ่งมีหลายอย่างที่เราไม่รู้”

✦ เรียกว่าเป็น 10 ปีที่ประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆ มาไกลเกินฝันขนาดไหน?

นนท์ – “เกินฝันตั้งแต่ได้เป็นนักร้องแล้ว นะครับ ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นนักร้องไม่ได้ มันมีแค่ความรู้สึกว่าเราแค่อยากร้องเพลง ไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้ คิดแค่นั้น ฉะนั้นถามว่ามันเกินสักแค่ไหน มันเกินฝันมานานมากแล้ว โดยส่วนตัวผมไม่ได้มีฝันที่ใหญ่อะไรขนาดนั้น ผมรู้สึกว่าต้องเดินในแต่ละก้าวให้ดี ให้เต็มเท้า ให้มั่นใจ ค่อยๆ ไป อย่างที่ทุกคนได้เห็นผมก็ ไม่คิดว่าผมจะทำงานในวงการนี้มา 10 ปีแล้ว จากตอนนั้นที่ยังสับสนอยู่ว่าวงการบันเทิงมันคืออะไรเนี่ย”

✦ รู้สึกอย่างไรที่หลายคนยอมรับฝีมือและยกให้เราเป็นศิลปิน มืออาชีพจริงๆ ทั้งที่อายุก็ยังน้อยอยู่เลย?

นนท์ – “ใช่ครับ รู้สึกว่าผมยังเด็กอยู่เลย (หัวเราะ) ไม่ใช่แค่แฟนๆ ผมไปงานประกาศรางวัลล่าสุดที่มีศิลปินชื่อใหม่ๆ ที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัวกันมา อายุเท่าๆ กับเราเลย แต่ไหว้เหมือนเราแก่กว่าเขาเป็น 10 ปีอ่ะ ผมตกใจมาก คุณครับผมรุ่นๆ เดียวกับคุณเลยนะ ไม่ต้องไหว้แบบหาระดับอย่างนี้ (หัวเราะ) คุยเป็นเพื่อนกันได้เลย เราอยากเป็นเพื่อน กับเขา เราเหงาอ่ะ ที่ผ่านมาเราอยู่กับรุ่นพี่มาตลอด เราก็อยากเป็นหนึ่งเดียวกับเจเนอเรชั่นใหม่ๆ นี้ แต่คำนี้แหละมืออาชีพ มากประสบการณ์ ทำให้เราไม่มีเพื่อนสักที แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราก็คือความเคารพและให้เกียรติ ซึ่งตัวเราก็ให้เกียรติและเคารพเขาเช่นกัน ซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกขอบคุณมาก เพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยทำงานแบบสุกเอาเผากิน”

✦ แสดงว่าคำว่า “มืออาชีพ” เป็นแรงผลักดัน มากกว่าจะเป็นความกดดันใช่ไหม?

นนท์ – “สำหรับผมไม่เคยรู้สึกถึงความกดดัน เราเป็นนักร้องเราก็ร้องให้ดี ทำโชว์ออกมาให้ดี ทำงานร่วมกับใครก็ทำออกมาให้ดี มันง่ายๆ แค่นั้นเลยครับ 11 ปีแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกมาก แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เราไม่เคยทำงานมักง่าย”

✦ ตัวเราเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ด้วย?

นนท์ – “อันนี้กดดันมาก (ยิ้ม) อยากให้ชื่นชอบในระดับที่พอดี เพราะเห็นหลายคนแบบชื่นชอบมาก ผมก็เกร็งไปด้วย เพราะตอนที่เราดูสัมภาษณ์ว่าเขาชอบเราอ่ะ เรากำลังนั่งลวกกาแฟอยู่อ่ะ เราก็จะแบบเขาชอบเรายังไงวะ (หัวเราะ) แต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับ เพราะเราก็เดินตามรอยมากับพี่ๆ ที่เขาทำดีๆ และตั้งใจกันมา เราเรียนรู้จากพี่ๆ ที่เขาซื่อสัตย์กับงานตัวเอง มุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาจะทำ ในมุมของตัวผมเหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็น Big Dream ผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ ก็ดูแค่ขั้นต่อไป ไม่ได้มองไปถึงปลายทาง เพราะอย่างที่บอกว่าสำหรับตัวผมมันเกินฝันมาอยู่แล้ว มันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ หรือมันจะไปต่อแค่ไหนก็ได้ ทุกอย่างอยู่ที่ ตัวเราครับ”

✦ ฝากคอนเสิร์ต?

นนท์ – “สำหรับ MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM Presents NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆ จังๆ CONCERT เป็นการกลับมาใน EP.02 อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มา สนุกกัน มาเจอกันได้ 2 รอบการแสดง เสาร์ 30 กันยายน 2566 และวันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จองบัตรวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ทาง The Concert Application ครับ”

จีรณัฐ จงประสพมงคล