สร้างสีสันและฝึกทักษะในบรรยากาศสนุกสนาน ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกวดจัดกิจกรรม Long Take Battle, Ultimate Lifestyle, AssetWise as Your Home, และ ASW Infinite Lifestyle Insta Challenge ให้เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ที่โครงการ Atmoz Tropicana Bangna รีสอร์ตคอนโด โดยมี พชร ประพันธ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ 1 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดในวันนี้คือ “Long Take Battle” โดยสาวงามผู้เข้าประกวด MUT 2023 จะต้องเดินโชว์บนรันเวย์กลางสระว่ายน้ำในหลากหลายลีลาถึง 5 รอบด้วยกัน ทั้งเดินเท้าเปล่า เดินใส่ส้นสูง หมุนฟูลเทิร์น ข้ามสิ่งกีดขวาง และเดินสับๆ ให้เริ่ดที่สุด กิจกรรมสุดหินนี้ได้เหล่านางงามรุ่นพี่มา ติวเข้มก่อนลงสนาม นำทีมโดย แอนนา เสืองามเอี่ยม, ทารีน่า โบเทส, เรนิตา เวโรนิก้า ปากาโน่

แม้จะผ่านการฝึกปรือมาแล้วก็ตาม ในขณะแข่งขัน สาวงามคนไหนไม่ดึงสติหรือหลุดโฟกัสก็ตกน้ำป๋อมแป๋มกันแทบทุกราย สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่ต้องมีสติทุกย่างก้าวเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างงดงามนั่นเอง

เส้นทางการแข่งขันที่ไม่มีขีดจํากัด ของเวที MUT 2023 เดินมาครึ่งทางแล้ว ติดตาม “กิจกรรมเก็บตัว” ที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 2-6 ส.ค. 2566 โดย 52 สาวงามจะโชว์ตัวรอบชุดว่ายน้ำในวันที่ 5 ส.ค. ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

การประกวดรอบพรีลิมมินารีจะมีขึ้นในวันที่ 18 ส.ค. และรอบตัดสินวันที่ 20 ส.ค. ที่เอ็มซีซี ฮออล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน