หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แรม 1 ค่ำ เดือน 8/8 ปีเถาะ…

ฤดูฝนปีนี้ เป็นปีน้ำแล้ง จะทำพืชทำไร่ ต้องมั่นใจเรื่องน้ำ…

ให้ “กู้ในมือถือ” อันตรายกว่าที่คิด 1 เดือนมี 24 วัน กู้มาต้องจ่ายคืนต้นพร้อมดอกทุกวัน คืนเงินก่อนกำหนดก็ไม่ได้ ส่งขาดไม่จ่าย ส่งชายชุดดำคุกคามถึงบ้าน…

หนี้ฆ่าตัวตายอีกก้อน คือ “หนี้บัตรเครดิต” ไปซื้อหรือซื้อผ่อนมาจำนำ เบิกเงินสดจากบัตร เจอดอกเบี้ยทบเท่าทวีคูณ…

แวบเข้าการเมืองบ้านเรา “25 ล้านคนไทย” เลือก “ก้าวไกล+เพื่อไทย” เป็นรัฐบาล แต่ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ โดน “ฝ่ายแต่งตั้ง” ขัดขวาง…

ที่จะต้องเป็นไป เล่ห์เพทุบายที่ใช้กัน ทั้งฝั่งประชาธิปไตย ทั้งฝั่งเผด็จการ ที่เห็นนะไม่ใช่ ที่ใช่กลับไม่เห็น “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” กับโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์มาตั้งแต่ต้น…

ฝั่งประชาธิปไตย นับตั้งแต่บัดนี้ ต้องถามที่อดีตนายกรัฐมนตรี “ทักษิณ ชินวัตร” กับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กลไกประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเขาสองคน…

เหมือนกับภูมิใจไทย “ครูน้อย-อนุทิน” หรือจะชัดเจนเท่า “ครูใหญ่-เนวิน”…

บนความเป็นไป ทายว่า “ก้าวไกล” จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านกึ่งสมัครใจ “เพื่อไทย” จะบวกฝั่งรัฐบาล ปิดสวิตช์ “ประชาธิปไตยผีดิบ”…

ถึงวันนี้ “เศรษฐา ทวีสิน” ยังเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ “อุ๊งอิ๊ง” โดนแม่ห้าม ไม่อยากให้เข้าไปใน “คิลลิ่งโซน”…

“ก้าวไกล” จะเลือกนายกฯ ฝั่งประชาธิปไตย แบบ “ไม่ร่วมรัฐบาล” เป็นฝ่ายค้านแต่สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหา สร้าง “ประชาธิปไตยเฉพาะกิจ”…

“ภูมิใจไทย” จะได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่ เพราะเสนอไปแบบไร้ข้อแม้ แข่งกับข่าว “พรรคจะถูกยุบ”…

ข่าวว่า 10 เสียงของ “ชาติไทยพัฒนา” จะไม่ได้รับเชิญ เพราะผู้ใหญ่ฝั่งประชาธิปไตยหมั่นไส้…

“โทนี่-ทักษิณ” บินกลับไทยชัดแน่จากพนมเปญ ถ้าสัญญาณไม่ชัด “ฮุนเซนแห่งกัมพูชา” คงไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง…

ถาม ช่วงนี้ทำไม “ทักษิณ” ต้องใช้ “กัมพูชา” เป็นต้นทางกลับไทย เดาว่าเกี่ยวกับ “ความปลอดภัย” เกรงเฮือกสุดท้ายเผด็จการ…

เขียนแปะไว้ข้างฝา “3 แม่ทัพใหญ่อนาคตใหม่” จะได้กลับการเมืองก่อนครบ 10 ปี ประชาธิปไตยอันมีพระประมุข จะ “ปิดก๊อกเผด็จการ” ตลอดไป…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 14.00 น. ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผจก.ทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ เกียรติยศ พานิชปรีชา ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง The Flock of by Bit.Studio เปิดนิทรรศการรอบพิเศษ “FLOCK OF… Discover the supernatural nature of flf ioating fif ish” ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ ชั้น 1 บีทีเอสปุณณวิถี…

แจ้งข่าวล่วงหน้า ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2566 ห้อง แกรนด์บอลรูม มิราเคิลฯ พรุ่งนี้เวลา 09.00 น. …

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานดนตรี “City Line Music Station Live No.3” ภายในสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ วันที่ 5 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป…

