สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลมูลค่า 800,000 บาท ให้ 10 ทีม ที่ส่งผลงาน เข้าประกวดในโครงการ “3D ANIMATION SHORT FILM CONTEST 2023” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศแสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีด้าน 3D ANIMATION เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “GIVE การให้ ไม่มีวันสิ้นสุด” เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้ โดยประกาศผล รางวัลชนะเลิศ ณ โรงภาพยนตร์ ซัมซุง แอลอีดี ซีนีม่า แอด พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อไม่นานนี้

นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีกล่าวถึงจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมมอบรางวัลให้ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขณะที่ นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลชมเชยให้ 7 ทีม

ทุกทีมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมืออาชีพ โดยทั้ง 10 ทีม ยังนำตัวการ์ตูนในครอบครัว “จีโล่แมนแอนด์แฟมิลี่” ประกอบด้วย คุณพ่อจีโล่ คุณแม่ดีจิต น้องโปร่งใส น้องน้ำใจ และนกแฮปปี้ ซึ่งเป็นแบรนด์คาแร็กเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำลงใน ผลงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้คร่ำหวอดและมีผลงาน โดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 3D Animation เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ นายปัญญา ผาสุกโกวิทศิริ Director Mitta Studio นายชานนท์ ตรีเนตร ผู้กำกับแอนิเมชั่นสั้น และ นายไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์ นักทำแอนิเมชั่น นักออกแบบ นักวาดภาพประกอบ และนักทำหนังสือนิทาน ร่วมพิจารณาตัดสินและให้คะแนน

สำหรับ 10 ทีม ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม 3 Diamond ผลงานเรื่อง Light จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The 15 FPS ผลงานเรื่องต้นกล้า จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รับทุนการศึกษา 80,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม SDM X SITI SPU ผลงานเรื่อง Give a hand จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัล รับทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Baby girl ผลงานเรื่อง Give like Gift (ให้เป็นของขวัญ) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ทีมอร่อยดี

ผลงานเรื่อง Sound of life จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ทีม 3NITY ผลงานเรื่อง The Gift of giving (ของขวัญแห่งการให้) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ทีม Afterlife ผลงานเรื่อง Given จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม I have wake up ผลงานเรื่องแบ่งปันน้ำใจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ทีม BEC โฟร์แองจี้ ผลงานเรื่อง STONE HEART หัวใจที่วาดไว้ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทีม 1875 Studio ผลงานเรื่อง The color of Giving จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สนใจติดตามชม 10 ผลงานคว้ารางวัลได้ที่เฟซบุ๊ก MajorGroup และ glo3danimationshortfilm