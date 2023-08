Lotus Arts de Vivre (โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์) แบรนด์จิวเวลรี่และของตกแต่งบ้านชั้นสูงของไทยที่มีฐานแฟนคลับแบรนด์อยู่ทั่วโลก เปิดตัวคอลเล็กชั่นไม้เท้าสุดล้ำค่า “The Wild Animals. The Capsule Collection featuring Canes by Lotus Arts de Vivre and Mr. Polpat Asavaprapha” ที่ร่วมออกแบบกับดีไซเนอร์ ฝีมือเฉียบ หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา แห่งแบรนด์ ASAVA โดยหยิบยกเรื่องราวและเอกลักษณ์ของสัตว์ป่ามารังสรรค์เป็นไม้เท้า ดีไซน์พิเศษทั้งหมด 15 แบบ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนอัตลักษณ์ระหว่างสองแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

รอล์ฟ วอน บูเรน ผู้ก่อตั้งแบรนด์โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์ กล่าวว่าเราเชี่ยวชาญและ คุ้นเคยดีกับการทำไม้เท้า แต่คอลเล็กชั่นนี้ แตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะเราได้มุมมองในการออกแบบร่วมกับคุณหมู อาซาว่า ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ส่วนวัสดุที่ใช้ก็ยังคงความล้ำค่าและมีความประณีตในการสร้างสรรค์ ชิ้นงานตามแบบฉบับของแบรนด์โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์

พลพัฒน์ อัศวะประภา กล่าวว่า แนวคิดหลักของเราคือการนำไม้เท้ามาออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ พร้อมนำเสนอศาสตร์งานช่างโบราณและเทคนิคเก่าแก่ สื่อผ่านดีไซน์ของชิ้นงานออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเก็บสะสม หากให้แนะนำการแต่งตัวเพื่อแมตช์กับไม้เท้า อาจสวมสูทเรียบๆ ตัวหนึ่ง แล้วเลือกไม้เท้าที่ชอบก็จะทำให้ดูมีพลัง และดูมีความพิเศษขึ้นอย่างแน่นอน

คอลเล็กชั่นนี้จุดเด่นคือหัวของไม้เท้าที่ออกแบบมาเป็น หัวสัตว์ต่างๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นเสือ, สิงโต, ม้า, มังกร, นกอินทรี, เป็ด, จระเข้ และลิง มาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของ พลพัฒน์ อัศวะประภา ที่มีทั้งความทันสมัยและความโก้หรู ถ่ายทอดสู่ไม้เท้ารุ่นพิเศษทั้งหมด 15 ดีไซน์ ผสมผสานกลิ่นอายความร่วมสมัย หรูหราและใช้งานได้จริง สัมผัสได้ที่โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ กรุงเทพ แอท เจ้าพระยา ริเวอร์ และ โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์ บูทีค ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.lotusartsdevivre.com/