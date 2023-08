ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัด “โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS” มีนักเรียนเข้าร่วมรวมแล้วกว่า 82,000 คน โดยมีเหล่าอาจารย์ในแวดวงการศึกษามาติวข้อสอบพร้อมแนะแนวการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ก่อนถึงวันจัดกิจกรรมใหญ่จะเป็นการเดินสายให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสนใจจากเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังเช่นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีคุณครูและน้องๆ เข้าร่วมถึง 720 คน

คุณครูอนันตญา สนธินรากุล คุณครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS นี้ ทำให้นักเรียนวางแผนเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นรอบ Portfolio หรือรอบแอดมิชชั่น เป็นการเรียนเสริมแบบติวเข้มให้นักเรียนในรายวิชาต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมนอกห้องเรียน อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปตลอดทุกปี

ด้าน นายเดชดนัย มะลิทอง นักเรียนชั้น ม.6 เผยว่า “อยากศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ จึงเตรียมตัวสอบในปีนี้เป็น อย่างดี ทดลองทำข้อสอบในวิชาต่างๆ และทบทวนบทเรียนให้มากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้กระตุ้นการเตรียมความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยระยะเวลาที่เหลือไม่มากแล้ว หากไม่ได้ไปติวในสถานที่จริงจะติดตามช่องทางออนไลน์แน่นอน”

ส่วน น.ส.ฐานิกา สุขแก้ว นักเรียนชั้น ม.6 กล่าวว่า “เหมือนมีคนมาจุดไฟอีกครั้ง รู้สึกว่าต้องกลับไปทบทวนมากขึ้น กิจกรรมปีนี้น่าสนใจมาก นอกจากเรื่องวิชาการยังมีความบันเทิงเสริมเข้ามาด้วย น่าจะดีหากจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ พร้อมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น”

สำหรับกิจกรรม “MRT พาน้องพิชิต TCAS by BEM” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ส.ค. 2566 เวลา 07.00-19.00 น. ณ BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว น้องๆ จะได้พบการอบรม TGAT 1/A-Level ภาษาอังกฤษ โดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ, TGAT 2, 3/A-Level ภาษาไทย โดย คุณครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1/TGAT 2, 3 โดย คุณครูวิเศษ กี่สุขพันธ์ พร้อมแชร์เทคนิคการทำ Portfolio โดย “Nonny” อินฟลู เอนเซอร์ด้านการศึกษา

ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีทอล์กกับไอดอลคนเก่ง “มิว” ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ที่จะมาแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก The TOYS และ YourMOOD

น้องๆ ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.mrttcas.com หรือ www.bemplc.co.th และเฟซบุ๊ก TCAS 66 MRT/ พาน้องพิชิต TCAS (รับจำนวนจำกัด) พิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซต์ภายในวันที่ 24 ส.ค. 2566 BEM แจกคอร์สเรียน We by The Brain คอร์สเรียนจากคุณครูสมศรี ฟรีสำหรับผู้โชคดี สอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล์ [email protected]