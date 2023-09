กลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเพลงร็อก ‘แมว จิรศักดิ์’ พร้อมซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากตาย (You Saved Me)” กับดนตรีแนวโพสต์ร็อกที่หลายๆ คนคงคิดถึงอยู่ไม่น้อย มีจังหวะกลอง และเสียงกีตาร์ที่มีความหนักแน่น และที่สำคัญยังมี ท่อนว้ากที่เซอร์ไพรส์คนฟังอีกด้วย ได้ ‘เหนือวงศ์ ต่ายประยูร’ เขียนเนื้อเพลง และ ‘หนุ่ม ชานนท์’ เป็นผู้เรียบเรียง

แมว เล่าว่า “ผมชอบลายมือของน้องหนุ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นนักร้องอยู่วงโนบูนะ เพลงนี้น้องหนุ่มเรียบเรียงได้ลงตัวมากและเป็นผู้มิกซ์เอง จึงทำให้เพลงออกมามีพลัง ประกอบกับเนื้อเพลงที่เขียนโดยคุณเหนือวงศ์ ก็ทำให้ความเข้มข้นของเพลงเด่นชัดขึ้น”

ในด้านของ มิวสิควิดีโอ ก็มีความน่าสนใจ ไม่แพ้กัน ด้วย เรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงชีวิตคน ที่ต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อคนที่ตัวเองรัก

แมวเผยอีกว่า “การกลับมาครั้งนี้ของผมมีความตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงของผมอย่างเต็มที่ แนวเพลงที่ผมจะทำจากนี้ไปผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำบ้าง เพราะผมเชื่อว่าแฟนเพลงของผมนั้นมีอยู่ในหลายแนวดนตรี หากต่อไปจะได้ยินผมเล่นแจ๊ซ ร้องอาร์แอนด์บี หมอลำ ก็อย่าได้ตกใจ เพราะดนตรีมันคือชีวิต ก็ตามแต่อารมณ์จะพาไป”

ติดตามฟังเพลง ไม่อยากตาย (You Saved Me) ได้ทางช่อง Maew Chirasak Official : https://youtu.be/JHiQ3thtM1Q