ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามสำหรับงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2023” (New Zealand Education Fair 2023) งานใหญ่ด้านการศึกษาที่หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand ; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักกว่า 1,600 คนมี นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงานมีการมอบรางวัลศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่น (Alumni Hall of Fame) ให้แก่ นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ซีอีโอ บมจ.ไทยคม, ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ซีอีโอ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด และนายทัศน์พล วิวิธวรรธ์ ดาราดังช่อง 3 และมอบรางวัล Friend of New Zealand ให้กับ คุณโชค และคุณสู่ขวัญ บูลกุล โดยมี น.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผอ.ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ น.ส. จารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผอ.ด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

เอกอัครราชทูต โจนาธาน คิงส์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานว่าในปี พ.ศ.2566 มีนักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในสถาบันภาษาอังกฤษ โรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย

“หัวใจสำคัญของการศึกษาในนิวซีแลนด์ คือการพยายามที่จะพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังพยายามพัฒนาให้มีทักษะและค่านิยมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นถึงการเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ตระหนักถึง แรงบันดาลใจของตนเอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในอนาคต” เอกอัครราชทูตฯ โจนาธาน คิงส์ กล่าว

ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “Why stay in New Zealand; ทำไมถึงต้องไปเรียนนิวซีแลนด์”

คุณสู่ขวัญกล่าวถึงเหตุผลที่ส่งน้องปราบ ลูกชายไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ว่า การจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนนั้น ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความเป็นตัวตนและความพร้อมของลูก อย่าเอาความกลัวและความต้องการของพ่อแม่เป็นตัวตั้งและไปใส่ตัวลูก เพราะจะทำให้เด็กไม่มีความสุข

ด้านคุณโชคกล่าวเสริมว่า คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ Think Global Act Local ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ยังเคารพต่อวัฒนธรรม และสังคมที่ดี อยากให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นคนมีคุณภาพ เป็นพื้นฐานให้ชีวิตลูกมั่นคง มีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนอยากได้

ผู้สนใจดูข้อมูลการศึกษานิวซีแลนด์ ได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz