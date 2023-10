ชวนหนูๆ ต้อนรับตุลาหรรษากับช่วงเวลาสนุกรับปิดเทอม สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค จัดกิจกรรม “สนุกอ่าน สนุกคิด : Masterpiece” ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้องค์ประกอบของงานศิลป์ และร่วมประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบฉบับของตัวเอง ผ่านเรื่องราวจากหนังสือนิทานและงานประดิษฐ์ที่พี่บรรณารักษ์คัดสรรมาเพื่อ ต่อยอดจินตนาการให้เด็กๆ ทุกคน

พบกิจกรรม 2 รูปแบบ กิจกรรมแรก Tale2Make ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์พร้อมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองผ่านเรื่องราวจากหนังสือนิทานและงานประดิษฐ์ โดยประเดิมไปเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา น้องๆ หนูๆ สนุกกับนิทานเรื่อง “จุด” แปลมาจากนิทานเรื่อง The Dot written by Peter H. Reynolds และ งานประดิษฐ์ Draw n’dot

สำหรับในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ชวนสนุกกับนิทานเรื่อง “บ้านหลังน้อยยามค่ำคืน” ที่แปลจาก The House in the Night ผลงานของ Susan Marie Swanson และ Beth Krommes และงานประดิษฐ์แสนสนุกกับลายเส้นสยองขวัญ

กิจกรรมที่สอง Freedom Learn ในวันเสาร์ที่ 14 และ 28 ตุลาคม พบกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างอิสระผ่านการเล่นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามอัธยาศัย

น้องๆ หนูๆ ร่วม กิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดเด็ก (Kids Room) อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับกิจกรรม “สนุกอ่าน สนุกคิด : Masterpiece” ยังมีตารางการจัดงาน ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม สนใจสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th