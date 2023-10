การกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ มาร์ติน สกอร์เซซี, ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ผู้กำกับฯ และนักแสดงระดับโลก ในภาพยนตร์เรื่อง Killers of the Flower Moon เรื่องราวเอพิกคาวบอยอาชญากรรม ที่ซึ่งรักแท้ต้องมาเชือดเฉือนกับการทรยศหักหลังที่สุดจะเลวร้าย

ในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 น้ำมันได้นำความร่ำรวยมาสู่ เผ่าโอเสจ พวกเขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพียงชั่วข้ามคืน ความร่ำรวยของชาวอินเดียนแดงเผ่านี้ สะดุดความสนใจของเหล่า ผู้บุกรุกผิวขาวในทันที คนพวกนี้ทั้งหลอกล่อ ขู่กรรโชก และขโมยเงินของชาวโอเสจให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหันไปใช้วิธีฆาตกรรม หนังสร้างจากเรื่องจริง และถูกบอกเล่าผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่น่าเป็นไปได้ของ เออร์เนสต์ เบิร์กฮาร์ต (ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ) และ มอลลี่ ไคล (ลิลี แกลดสโตน)

นอกจาก ดิคาปริโอ และ แกลดสโตน ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงยอดฝีมือ อย่าง โรเบิร์ต เดอ นีโร และ เจสซี่ พลีมอนส์ กำกับฯ โดยเจ้าของรางวัลออสการ์ มาร์ติน สกอร์เซซี จากบทภาพยนตร์ที่เขียนโดย เอริก ร็อธ และ มาร์ติน สกอร์เซซี สร้างจากหนังสือเบสต์เซลเลอร์ของ เดวิด แกรนน์

หลังจากได้ซื้อลิขสิทธิ์ต้นฉบับของแกรนน์มาในปี 2016 ก่อนจะมีการตีพิมพ์ออกขาย ทีมของดิคาปริโอได้นำโปรเจ็กต์นี้ไปเสนอ กับผู้กำกับฯ มาร์ติน สกอร์เซซี เพื่อนำเสนอความร่วมมือกันเป็น ครั้งที่ 6 หลังจากที่พวกเขาทำงานด้วยกันจนได้ชัยชนะมาแล้วในภาพยนตร์อย่าง Gangs of New York, The Departed และ The Wolf of Wall Street

“ตอนที่ผมได้อ่านหนังสือของ เดวิด แกรนน์ ผมเริ่มมองเห็นภาพของมันในทันที ทั้งผู้คน ฉาก งานแอ๊กชั่น และผมก็รู้ว่าผมต้องสร้างมันออกมาเป็นหนังให้ได้ และผมก็ตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาร่วมงานกับลีโอ เพื่อนำเรื่องนี้มาขึ้นจอภาพยนตร์ครับ” สกอร์เซซีบอก

การปะทะกันทางวัฒนธรรมคือธีมหลักที่เรามักจะได้เห็นในผลงานที่โดดเด่นของสกอร์เซซี และมันก็ฝังอยู่ในหัวใจของ Killers of the Flower Moon ขณะที่บทภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา แผนเบื้องต้นสำหรับการถ่ายทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ขณะที่ การตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ หลายอย่างเกิดขึ้น

การตัดสินใจอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ณ โลเกชั่นในโอกลาโฮม่า ในเขตอนุรักษ์ของชาวโอเสจ ในเมืองและชุมชนที่ซึ่งยุคของความหวาดกลัว ที่มีการใช้ความรุนแรง เมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน

การตัดสินใจอีกอย่างที่สกอร์เซซีทำก็คือ การขอความร่วมมือจากเผ่าโอเสจในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ในการติดต่อหาเผ่าโอเสจ สกอร์เซซีต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพวกเขา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และข้อกังวลต่างๆ ของพวกเขา ต้องรับฟังเรื่องราว ของพวกเขาฟังความฝันของพวกเขา และติดต่อประสานกับชุมชนใน ทุกขั้นของงานสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น เขายืนยันว่าชาวโอเสจจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องราว ของพวกเขาจะถูกเล่าออกมาในแบบที่เป็นจริงที่สุด

ดิคาปริโอ ที่รู้สึกทั้งท้าทายและได้รับแรงกระตุ้นจากบท เออร์เนสต์ เบิร์กฮาร์ต ทุ่มเทตัวเองในการค้นหารากฐานของตัวละครตัวนี้ “เขาหลอมรวมตัวเองเข้าไปในวัฒนธรรมของพวกโอเสจ และกลายมาเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีครับ” ดิคาปริโอพูดถึงเบิร์กฮาร์ต “เราได้พบกับสมาชิกของชุมชนโอเสจหลายครั้ง และพวกเขาก็ช่วยเราได้เยอะมาก เรามีที่ปรึกษาดีๆ หลายคนเลยครับ นั่นคือการดำดิ่งจริงๆ”

“ลีโอกับผมรู้สึกตื่นเต้นมากในการสร้างเออร์เนสต์ขึ้นมาให้เป็นตัวละคร” สกอร์เซซีบอก “และในเวลาเดียวกันแคสติ้งไดเร็กเตอร์ เอลเลน ลูอิส ก็เดินเข้ามา และเราก็หาตัวนักแสดงหญิงที่เหมาะจะมาเล่นเป็นมอลลี่ครับ”

ดิคาปริโอ และ สกอร์เซซี พบว่าพวกเขาถูกใจในตัวนักแสดงหญิงชาวอินเดียนแดง ลิลี แกลดสโตน อย่างรวดเร็ว ซึ่งในเวลานั้น แกลดสโตน เพิ่งฝากบทบาทการแสดงแจ้งเกิดที่โดนใจในบท เจมี่ ชาวไร่ที่แสนโดดเดี่ยวในเรื่อง Certain Women

“เราประชุมกับเธอผ่านทางซูม และมาร์ตี้ก็รู้สึกในทันทีว่าใช่เธอเลย” ดิคาปริโอเล่า “เธอไม่เพียงแต่มีความงดงามอย่างมาก แต่เธอเป็นคนอินเดียนแดงเผ่าแบล็กฟีต ทำให้มีมุมมองของเธอเยอะมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ ถือว่าหาได้ยากมากที่มาร์ตี้จะไม่ขอนัดประชุมอีกหลายครั้ง หรืออาจจัดให้มีการออดิชั่น เขาแค่มองเห็นบางอย่างในตัวเธอ ในดวงตาของเธอ ในจิตวิญญาณของเธอ และแน่นอน ในงานชิ้นก่อนของเธอด้วยครับ”

ด้านแกลดสโตนเองยังจำได้ดีถึงการประชุมพูดคุยกันครั้งแรก ของพวกเขา โดยเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ “หลายปีก่อนที่เราจะถ่ายทำกันจริงๆ ความกังวลแรกเริ่มของฉันก็คือ มอลลี่จะเป็นตัวละครประกอบเรื่องตัวหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมันคงทำให้ฉันหัวใจสลายแน่ เพราะคุณไม่สามารถบอกเล่าเรื่องนี้โดยไม่เจาะลึกลงไปว่าชาวโอเสจ เป็นใคร พวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบยังไง แต่ทั้งมาร์ตี้และลีโอไม่ได้สนใจในการเล่าเรื่องราวนั้น ขอบคุณลีโอที่เขาอยากจะเล่นสองด้านของตัวละครตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีมากๆ ด้วย และมาร์ตี้ก็สนใจในแง่มุมนั้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเติบโตมาแบบคาทอลิกเชื่อฉันสิคะ ความคิดในเรื่องความดีความชั่วฝังอยู่ในตัวคุณ มันถูกเจาะออกมาอย่างรวดเร็วมาก”

ภาพยนตร์ Killers of the Flower Moon เข้าฉายให้ชม 19 ตุลาคม ในโรงภาพยนตร์