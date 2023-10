“อยากให้รู้ว่า เธอยังมีฉันอยู่ข้างๆ แม้ในค่ำคืนที่อ้างว้าง ต่อให้โลกทั้งใบจะไม่เข้าใจโปรดเธอ รู้ไว้ that’s I will still be right here” ท่อนหนึ่งในเนื้อร้องซิงเกิล “Beautiful” ซึ่งเป็นซิงเกิลปิดท้ายอัลบั้มของวง PERSES (เพอร์เซส) ‘จั๋ง’ วิกร บูรณภิญโญ, ‘เน’ ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์, ‘กฤติน’ กฤติน สอสูงเนิน, ‘ปาล์ม’ พีรวิชญ์ พินธะ และ ‘ปลั๊กกี้’ ธรากร คำสิงห์ ที่ตั้งใจส่งความรู้สึกในใจของพวกเขาที่มีต่อแฟนคลับ หลังจากเดินทางมาครบ 1 ปีเต็ม นับจากวันเดบิวต์เปิดตัว

โดย PERSES ต้องการแสดงความรัก ความเข้าใจ พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ยังมี PERSES ทั้ง 5 คนที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนตลอดไป และเติบโตไปด้วยกัน

จั๋ง พี่ใหญ่ของวง กล่าวว่า “ถ้าไม่มี PIECES (ชื่อแฟนคลับ) คงไม่มี PERSES ในวันนี้”

ด้าน ปาล์ม น้องเล็กของวง กล่าวไว้ว่า “พวกเราจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ และก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้ PIECES ทุกคนภูมิใจ”

แล้ว 5 หนุ่ม ยังได้รวบรวมภาพความทรงจำที่สวยงาม หลากหลายโมเมนต์ ระหว่าง PERSES และ PIECES จากงาน Dr.J Presents PERSES – ‘CREATE MY TIME’ FIRST FANSIGN & MINI CONCERT ถ่ายทอดลงในมิวสิคฯ เพื่อเป็น การตอบแทนความรัก และการสนับสนุน ของแฟนๆ ที่สร้าง Beautiful Moment ให้กันมาโดยตลอด 1 ปีเต็ม ซึ่งเป็นความทรงจำดีๆ ที่จะอยู่ในใจ ของทุกคนตลอดไป

รับชมมิวสิควิดีโอเพลง Beautiful ได้ทาง Youtube : gnest_official