ไปรษณีย์เจอร์ซีย์ ดินแดนปกครองตนเองภายใต้อธิปไตยของสหราชอาณาจักร จัดทำแสตมป์ชุด 100 ปีชาตกาลจูดิธ เคอร์ นักเขียนและวาดภาพประกอบชาวอังกฤษ เชื้อสายเยอรมัน ผู้สร้างสรรค์นิทานสุดคลาสสิคเรื่อง เมื่อเสือโคร่งแวะมาดื่มชา (The Tiger Who Came to Tea) และ ม็อก แมวขี้หลงขี้ลืม (Mog the Forgetful Cat)

ผลงานของจูดิธแปลและขายไปทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านเล่ม ในชุดประกอบด้วยแสตมป์ 8 ดวง แต่ละดวงเป็นตัวละครจากนิทานดังทั้งสองเรื่อง ราคาดวงละ 26 บาท 44 บาท 73 บาท 82 บาท 113 บาท 144 บาท และ 186 บาท