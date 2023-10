“รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่สุด ฉันใช้ความพยายามมาตลอด 1 เดือนที่เวียดนามอย่างตั้งใจ ทำทุกอย่าง ให้ดีและมีความสุข จนมาถึงรอบตัดสิน รู้สึกกดดันนิดหน่อย เพราะทุกคนสวยหมด เก่งหมด แต่ในที่สุดฉันก็ทำได้ มันยิ่งกว่าฝัน ฉันจะทำงานร่วมกับองค์กร มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างดีที่สุดค่ะ อยากขอบคุณครอบครัวและแฟนๆ นางงามที่คอยเชียร์และสนับสนุนมาตลอด”

คำเปิดใจแรกหลังแจ้งเกิดเป็นทางการ สำหรับ ลูเซียน่า ฟัสเตอร์ มิสแกรนด์เปรู ฝ่าด่านสุดหินช่วงชิงคะแนนในทุกรอบการแข่งขันคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ไปครอง ในการประกวดที่ ฝู เถาะ อินดอร์สเตเดี้ยม นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

นอกจากความสวยและรูปร่าง เธอคนนี้มีครบทุกอย่าง ถือเป็นนางงามตามแบบฉบับ 4B ทั้ง Beauty Body Brain และ Business คว้ามงฯ ทองมาครองสมศักดิ์ศรี รองอันดับ 1 ตกเป็นของมิสแกรนด์เมียนมา ม้ามืดตัวเต็งที่มีแรงสนับสนุนจากแฟนคลับเมียนมาล้นหลาม ทะลุผ่าน เข้ามาถึงรอบจับมือ

รองอันดับ 2 มิสแกรนด์โคลัมเบีย, รองอันดับ 3 มิสแกรนด์สหรัฐอเมริกา, รอง อันดับ 4 มิสแกรนด์เวียดนาม, รองอันดับ 5 มิสแกรนด์เนเธอร์แลนด์ มิสแกรนด์แองโกลา มิสแกรนด์อินโดนีเซีย มิสแกรนด์สาธารณรัฐโดมินิกัน และ อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เตรียมงานรองรับ 10 มงฯ ทองไว้แน่น พร้อมเดินทางตอกย้ำความสำเร็จของ We are GRAND, The One and ONLY และเป็นแรงขับเคลื่อนแคมเปญ Stop The War And Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

สำหรับบรรยากาศการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ณ ฝู เถาะ อินดอร์ สเตเดี้ยม นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เจ้าภาพจัดการประกวด ฮว่าง เญิต นาม และ มาดาม ฟ่าม กิม ยุง แห่งเซน แวง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทุ่มงบดูแลและจัดงานเต็มรูปแบบทุกรอบ ผสานทีมที่ณวัฒน์ขนมาจากเมืองไทยเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ

โชว์อลังการงานพรมแดงเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นด้วยเหล่า เซเลบริตี้ฝั่งเวียดนาม ทีม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทีม PD มิสแกรนด์ระดับจังหวัดที่มาพร้อมมิสแกรนด์ประจำจังหวัดของตัวเอง แต่งองค์ทรงเครื่องเฉิดฉายเรียกยอดไลก์กระหึ่ม ส่วนในฮอลล์แค่โอเพนนิ่งซีน Alive Vietnam สวยฉ่ำมงฯ นำโดย “ควีนเบล” อิซเบลลา เมนิน มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 70 ประเทศ เสียงเชียร์เสียงกรี๊ดสนั่น ตื่นตากับกราฟิกสุดอลังการบนเวที

แมทธิว ดีน รับหน้าที่พิธีกรหลัก ประกาศรางวัลแรก Best National Costume ได้แก่ มิสแกรนด์เจแปน มิสแกรนด์ไนจีเรีย และ มิสแกรนด์เวียดนาม ก่อนประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ต่อด้วยการแข่งขันรอบชุด ว่ายน้ำสดใสในชุดทูพีซแบรนด์ MGI Swimwear X BIKINI PASSPORT ผู้คว้ารางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ มิสแกรนด์โดมินิกันรีพับลิก

จากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ผู้คว้าตำแหน่งป๊อปปูลาร์โหวตเข้ารอบอัตโนมัติ ได้แก่ มิสแกรนด์เมียนมา ตามด้วยมิสแกรนด์เนเธอร์แลนด์ แองโกลา โคลัมเบีย ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม อินโดนีเซีย เปรู โดมินิกันรีพับลิก และประกาศประเทศเจ้าภาพการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 คือประเทศเมียนมา ก่อนร่วมยินดีกับ Best National Directer โดยผู้คว้ารางวัล Golden Grand Award ได้แก่ ND มิสแกรนด์อินโดนีเซีย อิวาน กุนาวาน ตำแหน่งรองได้แก่ ND เวียดนาม และเปรู

10 สาวงามกลับออกมาในชุดอ๋าวหญ่าย สีทองอร่ามกล่าวสุนทรพจน์ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ ตามด้วยโมเมนต์แห่งความประทับใจ “ควีนเบล” อิซเบลลา เมนิน มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 กล่าวอำลาตำแหน่ง

จากนั้น 10 ผู้เข้าประกวดออกมาอวดโฉมในชุดราตรี พิธีกรประกาศท็อป 5 ได้แก่ มิสแกรนด์โคลัมเบีย มิสแกรนด์เปรู มิสแกรนด์สหรัฐอเมริกา มิสแกรนด์เมียนมา และ มิสแกรนด์เวียดนาม สาวงามทั้ง 5 อวด ไฟนอลวอล์กโดยมี อิงฟ้า วราหะ โชว์เพลง

แมทธิวพาทุกคนเข้าสู่การประกวดรอบตอบคำถามจากสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่กาซ่า นางงามทุกคนตอบคำถามและแสดงทัศนคติได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนประกาศรางวัล Best in Evening Gown ได้แก่ มิสแกรนด์รัสเซีย และรางวัล Grand Voice Award 2023 มิสแกรนด์กานา ตามด้วยรองทั้ง 4 อันดับ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 และรองอันดับ 1

มิสแกรนด์ทั้ง 10 คนจะร่วมทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 เดินทางปฏิบัติภารกิจทั่วโลก พร้อมอยู่ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)