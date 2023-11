ยิ่งใหญ่จัดเต็ม สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดัง ‘แบมแบม’กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ ‘แบมแบม GOT7’ กับงาน “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK” ระเบิดความมันส์สุดร้อนแรง เมื่อวันที่ 28-29 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม พร้อมสร้างสถิติใหม่ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวชายเกาหลีคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตสเตเดียมกลางแจ้ง 2 รอบ บัตร 50,000 ใบ ขายหมดเกลี้ยง งานนี้ผู้จัด “ไอมี่ไทยแลนด์” ทุ่มไม่อั้น!

เปิดฉากแอเรีย 52 ของ ‘แบมแบม’ ด้วยเพลง “Wheels Up” และ “Pandora” ท่ามกลางทะเลสีเขียวจากอากาบง(แท่งไฟวงGOT7) พร้อมเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากอากาเซ่ จากนั้นแดนซ์รัวๆ กับเพลง Sour&Sweet, Ride or Die, Let’s Dance และ Who Are You ก่อนจะว้าวแรงมากเมื่อ ‘แบมแบม’ สาดความเซ็กซี่เกินต้านในเพลง “FIRE BOY” ของ ‘พีพี’

กรี๊ดเสียงหลงกันต่อเมื่อสเปเชียลเกสต์ ‘มาร์ค ต้วน’ พี่ใหญ่วง GOT7 ขึ้นเวทีพร้อมเพลง Everyone Else Fades, You World และเพลงใหม่ “Fallin” ให้แฟนคลับที่ไทยชมครั้งแรก ก่อนที่คู่พี่น้องร้องเต้นเพลง “TIPPY TOE” ด้วยกันที่แรก สมมงไทยแลนด์ดินแดนเมียหลวงจริงๆ

จากนั้น ‘แบมแบม’ เสิร์ฟเพลงแจ้งเกิดในฐานะศิลปินเดี่ยว “riBBon” ก่อนเผยความในใจว่า “ผมขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ ขอบคุณที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นมามากกว่าฝันของผม งานนี้ไม่ได้เป็นงานเพื่อตัวผม แต่เป็นงานที่อยากตอบแทนทุกคนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนมีความสุข ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตผมและ GOT7 มาตลอด พูดได้เต็มปากว่าอากาเซ่ไทย คือดินแดนเมียหลวงตลอดไป นี่แหละบ้านเกิดของผม ผมรักทุกคนจริงๆ ครับ”

จัดเต็มความสนุกช่วงท้ายด้วยเพลง “Look so fine” ต่อด้วยเพลงไทยของเจ้าตัวอย่าง “พี่ไม่หล่อลวง” และ “Do You” แต่เอ็นเนอร์จี้แฟนๆ ไม่แผ่ว ‘แบมแบม’ เลยชวน ‘พี่มาร์ค’ ขึ้นมาแจมอีกครั้งกับเพลงชาติ GOT7 “Hard Carry” และเพลงเดบิวต์วง “Girls Girls Girls” ปิดฉาก “AREA 52” ในเมืองไทยได้อย่างน่าประทับใจ