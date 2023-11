เฉลิมฉลองคริสต์มาส

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เตรียมต้อนรับและเฉลิมฉลองช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นไปกับเครื่องดื่มใหม่สุดพิเศษ เชสท์นัท มง บล็องก์ ลาเต้ และการกลับมาของ 2 เครื่องดื่มประจำเทศกาลคริสต์มาส เปปเปอร์มินต์ มอคค่า และทอฟฟี่ นัท ครันช์ ลาเต้ พร้อมครื่องดื่มยอดนิยม ทอฟฟี่ นัท ครันช์ ในรูปแบบกาแฟโคลด์บูรว์ และไนโตร โคลด์บรูว์ ร่วมด้วยอาหารและขนมอันน่าลิ้มลอง เบเกิล แครนเบอร์รี่ปารีสแฮมครีมชีส ครัวซองต์ยูซุ คริสต์มาสแครอตเค้กสูตรน้ำตาลน้อย รวมถึงเมนูยอดนิยมในเทศกาลคริสต์มาส แซนด์วิชปารีสแฮมและชีส 3 ชนิด ร่วมด้วยกาแฟ สตาร์บัคส์ คริสต์มาส เบลนด์ 2023 พร้อม แนะนำดริงก์แวร์คอลเล็กชั่น “Blissful Home coming” บอกเล่าเรื่องราวแซนต้ากับเหล่าผองเพื่อน ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ

คาแร็กเตอร์สุดฮิต

สยามเซ็นเตอร์ เอาใจนักสะสมต้อนรับ “ป๊อปมาร์ท โรโบ ช็อป” โดยป๊อปมาร์ท ผู้นำตลาดธุรกิจอาร์ตทอยส์จากคาแร็กเตอร์ตัวการ์ตูนที่มาในรูปแบบของ Blind Boxes ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมของเล่นและของสะสม โดยจะเป็น “ป๊อปมาร์ท โรโบ ช็อป” ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมคาแร็กเตอร์สุดฮิตสุดเก๋ที่ป๊อปมาร์ทพามาเจอ ไม่ว่าจะเป็น Molly, SKULLPANDA, Hirono, Dimoo และอีกมากมาย วันนี้-30 เม.ย. 2567 ชั้น M สยามเซ็นเตอร์

ศิลปะไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

อิเกีย ประเทศไทย เชิญชวนทุกคนมา สร้างแรงบันดาลใจผ่านผลงานศิลปะที่สะท้อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ในงานนิทรรศการศิลปะ “The Art of Better Living” พบหลากศิลปิน อาทิ โทนี่ รากแก่น พร้อมผลงานการออกแบบที่สื่อถึงอิสระและความผ่อนคลายยามเย็นในชั่วโมงต้องมนต์เมื่อพระอาทิตย์กำลังตกดิน, จิ๊บ พีรดา พัวภูมิเจริญ ศิลปินเจ้าของผลงานดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยสีสันที่สดใส, art4d นิตยสารที่สร้างโดยนักออกแบบเพื่อนักออกแบบ ภายในงานจัดแสดงผลงานของผู้ชนะกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพในธีม “The hardest-working bag ถุงที่ทำงานหนักที่สุดในโลก เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน” และธีม “The Art of Better Living” วันนี้ – 28 พ.ย.