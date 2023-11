หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ…

โดดเด่นพอตัว เศรษฐา ทวีสิน ในเวทีเอเปค การประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 2023 โดยเฉพาะกับ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ยักษ์ใหญ่มหาอำนาจ ผู้นำโลก แสดงท่าทีต่อกัน ทักทาย จับแขนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ถ่ายเซลฟี่ ย่อมส่งผลดีแน่นอนต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวันข้างหน้าของไทย-สหรัฐ…

เช่นเดียวกับกระทบไหล่พูดคุย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน อีกชาติมหาอำนาจเอเชีย มีสายสัมพันธ์ต่อกันหลายร้อยปี ใช้ทรัพยากรร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยดี นายกฯ ไทย ยินดีฟุตบอลจีนชนะ ส่วนผู้นำจีนก็อวยพรไทยเข้ารอบบอลโลก…

ทั้งยังหารือทวิภาคี ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกฯ ญี่ปุ่น ตลอดจน จัสติน ทรูโด นายกฯ แคนาดา และ แอนโทนี แอลบาเนซี นายกฯ ออสเตรเลีย ประเทศเหล่านี้ล้วนมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก นอกจากกระชับสัมพันธ์ ยังต่อยอดผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย…

ทั้งหลายทั้งปวงคือเครื่องตอกย้ำ ถ้าการเมืองการปกครอง ที่มาในการเข้าสู่อำนาจเป็นไปอย่าง มีอารยะ ไม่ฉ้อฉลปล้นชิงอำนาจคนอื่น ย่อมมีเกียรติศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับสากลโลก ใครก็อยากคบค้าสมาคม อยากเป็นเพื่อนด้วย…

ก่อนไปเอเปค นายกฯ เศรษฐา กำชับ ไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ รวมถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ อธิบดีดีเอสไอ เร่งแก้ปัญหา เนื้อสุกรเถื่อน นับวันระบาดหนัก เป็นเรื่องดีเพื่อป้องกันเชื้อโรคสัตว์ แทรกแซงกลไกราคาสินค้า แต่อีกด้านหนึ่งเกิดคำถาม ราคาเนื้อสัตว์บริโภคในไทยแพงเกินไปหรือไม่ รัฐบาลต้องแก้ตรงนี้คู่กันไปด้วย…

ลมหนาว มาแล้ว ยกเว้น ภาคใต้ กำลังเผชิญ ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เริ่มท่วม นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา จะตามมาอีกหลายจังหวัด สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ ตั้ง ศูนย์รับมือน้ำท่วมภาคใต้ ภัยธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องเร่งฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด…

นับวันยิ่งเตี้ยลง เลือกตั้งใหญ่ 2 ครั้งล่าสุด ประชาธิปัตย์ สูญพันธุ์สส.กทม. กำหนดประชุม เลือกหัวหน้าใหม่ 9 ธ.ค. นอกจาก นราพัฒน์ แก้วทอง ล่าสุดปรากฏชื่อ เดียร์- วทันยา บุนนาค ร่วมชิงเก้าอี้ พรรคเก่าแก่เคยรุ่งเรือง แต่ถ้ากลุ่ม ผู้อาวุโสของพรรคยังถือดี ทิฐิสูง บรรดากองเชียร์ก็ลุ้นเหนื่อย…

