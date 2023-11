ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตามมากที่สุดกว่า 20 ล้านฟอลโลเวอร์ ยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศ ฉบับนี้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ…

ขึ้นต้น ข่าวข้น คนเข้ม ขอแสดงความยินดีกับ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” สาวไทยวัย 27 ปี คว้ารองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 ในการประกวดที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปีที่สาวไทยทำได้บนเวทีประกวดนางงามจักรวาล ตัวตนของ “น้องแอน” และความสำเร็จครั้งนี้มีส่วนสำคัญต่อชื่อเสียงประเทศไทย ส่งเสริมพลังซอฟต์เพาเวอร์ ไทยแลนด์แดนดิน ผู้หญิงสวยกล้าเก่ง…

นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน กลับจากร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา หอบผลงานทั้งในฐานะผู้นำประเทศ ทั้งในฐานะเซลส์แมนประเทศมาเต็มลำ เด่นเต็มไปด้วยสง่าราศีบนเวทีโลก ผู้นำนานาประเทศให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างน้อยๆ 2 เจ้าตำรับ “กูเกิ้ล-ไมโครซอฟท์” ตกลงมาลงทุน สัปดาห์หน้าผู้บริหาร “เทสลา” ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหมายเลข 1 จะเดินทางมาดูสถานที่ตั้งโรงงาน ร่วมซูเปอร์แพลนไทยแลนด์ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค…

ไม่บ่อยครั้ง ระดับผู้อาวุโสแวดวงธุรกิจของประเทศจะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล เมื่อเจ้าสัวซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ สนับสนุน “ดิจิทัลวอลเล็ต-แจก 1 หมื่น” กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมชื่นชม “พักหนี้เกษตรกร” มาตรการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่กระดูกสันหลังของชาติ ให้กำลังใจ “นายกเศรษฐา” เข้ามาบริหารประเทศถูกจังหวะ ถูกเวลา ถือว่ารัฐบาลได้กระจกบานใหญ่ส่องผ่านแว่นขยายละเอียดคมชัด…

ประเทศเราหยุดนิ่งสลับถอยหลังจากรัฐประหาร-อำนาจนอกระบบแทรกแซง เวลานี้เหมือนเริ่มนับหนึ่ง (อีกรอบ) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศ เดินเครื่องพัฒนาทั้งระยะสั้นระยะยาว รัฐบาลนี้เข้ามารับช่วง “ตกต่ำ-ติดลบ” จากรัฐบาลก่อน จีดีพีโตแค่ 1.8-1.9% หนี้สาธารณะ 61% (รัฐบาลที่แล้วแก้ระเบียบขยายเพดานจากไม่เกิน 60% เป็น 70%) เครื่องจักรทำรายได้หลัก ส่งออกหดหาย ท่องเที่ยวเหี่ยวเฉา…

เวลา 2 เดือนกว่าของรัฐบาล การทำงาน “ประชาชนเห็นผลงาน” ให้คะแนนได้อย่างไม่ใช้อคติ ส่วนฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าพรรคการเมือง- กองเชียร์-ติ่ง-ด้อม แน่นอนไม่เห็นด้วย ไม่ถูกใจ หาเรื่องจับผิด จับแพะชนแกะ จับวัวผสมควายได้หมด ? ใส่ถุงเท้าสีก็ผิด ผู้นำสหรัฐให้เกียรติอย่างสูงได้นั่งเคียงข้างได้ถ่ายเซลฟี่ก็แซะ ได้พูดคุยใกล้ชิดผู้นำจีนชนิดหาโอกาสอย่างนี้ยากยิ่งก็กระแหนะกระแหน น่าห่วงจริงๆ กว่าจะถึง 4 ปีได้เลือกตั้งครั้งต่อไปจะอยู่สภาพไหน ?! …

อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาสั่ง กองทัพบก ชดใช้พ่อแม่ ชัยภูมิ ป่าแส เป็นเงิน 2 ล้านบาท แล้วนึกถึงนายทหารใหญ่ระดับแม่ทัพภาค เจ้าของคำพูด “ถ้าเป็นผมหมดแม็ก” จะร่วมรับผิดชอบ “ค่าชีวิต (ที่จำนวนเท่าไหร่ก็ชดใช้ไม่พอ)” ครั้งนี้อย่างไร ? …

ถ้า 6 ปีที่แล้วผู้บังคับบัญชาตรงไปตรงมา ส่งตัว “ทหารประจำด่าน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ส่งมอบวงจรปิดนาทีเกิดเหตุที่บันทึกไว้แบบครบถ้วน ให้กระบวนการยุติธรรมใช้พิจารณาคดี วิญญาณเยาวชนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้ความเป็นธรรม กองทัพก็ได้แก้ไขไถ่โทษจากการกระทำผิดพลาดของกำลังพลไม่กี่คน และก็ไม่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติภูมิอันประเมินค่ามิได้…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 09.00 น. โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรการทำอาหารคาวและขนมอบ ที่ชั้น 17 เซ็นทรัลทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าร่วมฟรี…

17.00 น. สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ปธ.จนท.บห.การตลาด โรงหนังเครือเอส เอฟฯ และ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดตัว “NT Be Everywhere at SF Cinema” จุดให้บริการของ NT แบบวันสต๊อปเซอร์วิส ที่โรงหนังเอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์…

แจ้งข่าวล่วงหน้า นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมหารือหัวข้อ Strengthening Vaccine Registration for COVID-19 Vaccine in Thailand จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ที่ห้องพระเอราวัณ โรงแรมอัศวินฯ พรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. …

