อนาคตใหม่ จัดงานครบ 1 ปีตั้งพรรค ธนาธร เผยความฝันสุดเรียบง่าย

วันที่ 6 มิ.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคตใหม่ โพสต์เชิญชวนสมาชิกมาร่วมกิจกรรม 1 ปีอนาคตใหม่เดินไปด้วยกัน Walk with me Talk with me ในวันที่ 8 มิ.ย. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ในวันที่ 8 มิ.ย. นี้ว่า พรรคอนาคตใหม่อายุครบ 1 ขวบปีแล้ว เมื่อปีที่แล้วตอนที่เราประชุมจัดตั้งพรรคกัน เราก็ไม่คิดหรือวางแผนว่าพรรคอนาคตใหม่จะมาไกลได้ขนาดนี้

มาถึงวันนี้ เราคงไม่สามารถขีดเส้นตีกรอบให้ตัวเองได้อีกแล้วว่าเราจะไปได้ไกลอีกแค่ไหน คนที่เราต้องขอบคุณมากที่สุด นอกจากทีมงานของพรรคที่ทำงานอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้พักมาตลอด 1 ปีเต็มแล้ว ก็คงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ-ความรู้กับพรรคโดยไม่ออกหน้าที่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อเพื่อขอบคุณพวกเขาได้ทั้งหมดแน่นอน

และที่สำคัญที่สุด ก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนที่คอยส่งแรงสนับสนุนและพลังใจให้เราตลอดมา ความฝันของผมนั้นเรียบง่าย ก็คือการทำให้พรรคอนาคตใหม่เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นความหวังของทุกคน เป็นพรรคการเมืองที่ใฝ่ฝันของคนหนุ่มสาวและเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มทุกวัย และเป็นอนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยให้ได้

ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันครับ ครบรอบ 1 ขวบปีพรรคอนาคตใหม่ เราจะเดินไปด้วยกัน

