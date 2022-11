บิ๊กตู่ เซอร์ไพรส์ ดอดเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน ระหว่างประชุมเอเปค เดินทักทายนักข่าวต่างชาติ ชุลมุนจนสื่อเทศถาม “เขาคือใคร?”

เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 18 พ.ย.2565 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนชั้น LG เพื่อทักทายและให้กำลังใจสื่อมวลชนทุกแขนงที่เดินทางมาติดตามและรายงานข่าวการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

โดยนายกฯ กล่าวกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆ ว่า “วันนี้ไม่มีอะไร เพียงมาเยี่ยม พบปะผู้มาเยือน ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลย” พร้อมฝากสื่อมวลชนไทยด้วยว่า ฝากดูแลเพื่อนๆ ของเราด้วย

จากนั้นนายกฯ ได้เดินเข้าไปทักทายสื่อมวลชนบางส่วนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่โดยเฉพาะสื่อต่างชาติ ว่า Hello How are you นายกฯ จึงตอบกลับว่า I’m fine Thank You พร้อมยกนิ้วโป้งทักทาย และทำท่าทางถามว่า ทานแล้วหรือยัง พร้อมถามว่า lunch ok? ซึ่งสื่อต่างชาติตอบกลับเป็นภาษาไทยสำเนียงอีสานว่า “ทานข้าวแล้วครับ” และนายกฯ ถามว่า อาหารสตรีทฟู้ดของไทยเป็นอย่างไร สื่อต่างชาติจึงตอบกลับว่า “ชอบครับ อร่อยครับ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินลงมาทักทายสื่อ ใช้เวลาเพียง 6 นาที ก่อนขึ้นไปร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ที่ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น.

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ พยายามสอบถามถึงประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สื่อโซเชียลวิจารณ์เรื่องภาพการพบกันระหว่าง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กับนายกฯไทย ที่จังหวะหนึ่งนายสี จิ้นผิง ไม่ได้จับมือกับนายกฯ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว เพียงโบกมือให้สื่อมวลชนเท่านั้น และเมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุมสุดยอดผู้ผู้นำเอเปค ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง นายกฯ ตอบสั้นๆเพียงว่า โอเค เรียบร้อยดี

นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างชาติบางคนที่ไม่ทราบว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะเดินลงมา ทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น เนื่องจากสื่อเข้าไปรุมล้อมและถ่ายภาพจำนวนมาก ทำให้ช่วงหนึ่งจังหวะที่มีการรุมกันถ่ายภาพ ได้ถอยมาชนตู้กดน้ำถึงกับล้มลงไป และบางส่วนมองไม่เห็น พล.อ.ประยุทธ์ สื่อต่างชาติบางคนจึงถามสื่อไทยว่า “ผู้ชายคนนี้คือใคร” และเมื่อทราบว่าเป็นนายกฯ ถึงกับกล่าวชมว่า Smart and handsome