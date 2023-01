ชทพ. เปิดแคมเปญเลือกตั้ง “ว้าว ไทยแลนด์” ประกาศเป็นพรรคใช้สิ่งแวดล้อม ชู 10 นโยบาย แก้รธน.-เบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท ส.ส.ก้าวไกลโผล่สังเกตการณ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ม.ค. 2566 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2566 โดยมีแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรค

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด และรองหัวหน้าพรรค นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้

จากนั้น มีการนำเสนอนโยบายของพรรค ภายใต้สโลแกน “รับฟัง ทำจริง” ที่จะใช้ในการเลือกตั้งปี 2566 ผ่านแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า “ว้าว ไทยแลนด์” โดยนายวราวุธ กล่าวถึงที่มาของแคมเปญหาเสียง ว่า นโยบายของพรรคเป็นนโยบายเชิงรุก ที่ไม่เน้นการแก้ปัญหาขนาดเล็ก หรือปัญหาเดิมๆ เชื่อว่าการนำพาประเทศไทยในอีก 4 ปี ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ ให้คนเก่งนำพาประเทศไทย ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ และเน้นการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งการศึกษา เกษตร สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีนโยบายที่นำไปสู่การแข่งขัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่มาแคมเปญเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากในพรรค และประชาชนกลุ่มต่างๆ จากทุกพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่าจะต้องกำหนดนโยบายเชิงรุก และสร้างมุมมองใหม่ๆ โดยใช้ กรีน (Green) หรือสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบาย เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทย โดยเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน อาหารแห่งอนาคต เกษตรสีเขียว สาธารณสุขเชิงป้องกันและการเมืองสร้างสรรค์

นายวราวุธ กล่าวว่า โดยจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดของทุกภาคส่วนให้เท่าทันกับเมกะเทรนด์ และเปลี่ยนวิธีทำด้วยการขยายศักยภาพของคนไทย ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาคนและประเทศ ที่สำคัญเด็กไทยและคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อการทำงานในเวทีนานาชาติ

รวมถึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังและโอกาสสำหรับทุกคน จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “ว้าว ไทยแลนด์” หรือ WOW มาจากคำว่า Wealth, Opportunity and Welfare For All คือ การสร้างความมั่งคั่งสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน โดยครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนเข้มแข็ง เกษตรกรแข่งขันได้ ธุรกิจขยับขยาย และคนไทยแข็งแรง

นายวราวุธ กล่าวว่า 10 นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 พร้อมกันทั่วประเทศประกอบด้วย 1.รัฐธรรมนูญประชาชน บรรหารโมเดลปี 40 เราทำสำเร็จมาแล้ว โดยเป็นจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่พรรคชาติไทยเคยทำสำเร็จมาแล้ว ในสมัยของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี 2.เกษตรกรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้ 3.แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ เพื่อลดต้นทุนและยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

4.ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ 2 บาท 5.สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน 6.งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท 7.เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียนที่จบ ม.6 หรือปวช. สามารถออกมามีงานมีรายได้รองรับ 8.สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัพเกรดได้ 9.สร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท 10.ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเท่าเทียม

นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้ง 10 นโยบายในข้างต้นเป็นแนวทางนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะนำไปใช้หาเสียง และติดตั้งป้ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอนโยบายรายย่อยที่มาจากการลงพื้นที่ “รับฟังทำจริง” และเป็นนโยบายที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่าน ส.ส. และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคในคราวต่อไป และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะตอบรับทุกนโยบายของพรรคเป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาครั้งนี้ นอกจากแกนนำพรรค กก.บห. ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครส.ส. และสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุม ยังพบว่านายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนา มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย