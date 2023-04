เพื่อไทยเปิดตัว ‘อิ๊งค์-เศรษฐา-ชัยเกษม’ 3 แคนดิเดตนายกฯ อิ๊งค์ แซะ ‘ประยุทธ์’ ถ้าประชาชนเลือกใคร ไม่ควรทำปฏิวัติ เปิดวงเงินดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่นบาท

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 เม.ย.2566 ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย จัดงานปราศรัยใหญ่ ภายใต้แนวคิด “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” เพื่อเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 3 คนของพรรคเพื่อไทย ตามที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ได้นำชื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

โดยแคนดิเดตทั้ง 3 คน ได้เดินผ่านพรมแดงเพื่อเข้าสู่ ธันเดอร์โดม ที่มีแฟนคลับพรรคเพื่อไทย รอให้กำลังใจอยู่บริเวณอัฒจันทร์และบริเวณกลางสนามรอบเวที พร้อมกันนี้ยังมีแกนนำพรรค และผู้สมัครส.ส. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายสุชาติ ตันเจริญ อดีตรองประธานสภา ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แกนนำพรรค

น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศให้ประชาชนทราบว่า เราพร้อม เพื่อไทยพร้อมฟูลทีม สำหรับจุดเด่นของทั้ง 3 คนนั้นไม่เหมือนกันเลย บอกแล้วว่าหากเลือกพรรคเพื่อไทยจะได้ทั้ง 3 คนไปทำงาน

เมื่อถามว่าการเลือกแคนดิเดตเบอร์ 1 มาจากอะไร น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครคือเบอร์ 1 2 3 ทุกบัญชีเราเสนอชื่อเต็มหมด ไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกฯ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อถามถึงความชัดเจนของรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ คนที่ 1 ของพรรคเพื่อไทย เพราะอาจเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนเลือกพรรค น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า แคนดิเดตนายกฯ 3 คนของพรรคเพื่อไทย ไม่มีใครเหมือนกันเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทำงานร่วมกันอยู่ดี นี่คือสิ่งสำคัญ วันนี้จะอาศัยแค่พรรคเพื่อไทย เราต้องชนะไปด้วยกัน ประชาชนต้องออกมาเลือกอนาคตของตัวเองไปพร้อมกับพรรคเพื่อไทย

เมื่อถามว่ามั่นใจกว่าพรรคอื่นหรือไม่ที่มีแคนดิเดตนายกฯ 3 คน ขณะที่พรรคอื่นมีคนเดียว น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เราเจออะไรกันมาเยอะ และเราตั้งใจกันจริงๆ ในเรื่องนโยบาย พวกเราทั้ง 3 คนพร้อมเป็นตัวเลือกให้ประชาชน เพราะเราอยากได้นายกฯ ที่มาจากพรรคเพื่อไทย เพื่อผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้เป็นจริงได้

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามว่า หลังการเลือกตั้งจะไปร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐ หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เร็วเกินไปที่จะพูด ขอโฟกัสที่การเลือกตั้ง สนใจผลการเลือกตั้งของพรรคเราเป็นอันดับแรกก่อน

เมื่อถามถึงช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยกบทเพลงพระราชนิพนธ์มาพูด ระหว่างพิธีครบรอบวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ว่าหากประเทศชาติขาดความรักความสามัคคี ก็ไม่อาจเกิดความสงบ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ถูกต้องประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกัน ฉะนั้นหากประชาชนเลือกมาแล้ว ก็ไม่ควรทำรัฐประหาร

เมื่อถามนายเศรษฐาว่ามองอย่างไรแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 3 คน นายเศรษฐา กล่าวว่า แม้ทั้ง 3 มีบุคลิกต่างกัน แต่เราทำงานเป็นทีม นายชัยเกษม มาด้วยความอาวุโส เป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของพรรค ส่วนหากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง จะเสนอชื่อใครเป็นนายกฯ นั้น ขอให้เป็นทีละขั้นตอน ขอให้ผ่านวันที่ 14 พ.ค. แล้วค่อยว่ากันอีกครั้ง เราจะพยายามไปพบปะพี่น้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และขอให้รอฟังนโยบายที่วันนี้ (5 เม.ย.) ซึ่งจะมีการประกาศตัวเลขบางตัว ซึ่งน่าตื่นเต้น

เมื่อถามนายชัยเกษมว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ ที่ได้ตำแหน่งแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง นายชัยเกษม กล่าวว่า ไม่เห็นมีเหตุจะต้องตื่นเต้น ระหว่างนั้น น.ส.แพทองธาร กล่าวเสริมติดตลกว่า “เก่าแล้วๆ”

นายชัยเกษม กล่าวต่อว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะโอกาสเป็นนายกฯ จะมาลงที่ตนมันยาก ทำให้ น.ส.แพทองธาร หัวเราะ นำศีรษะพิงไหล่นายชัยเกษม พร้อมกล่าวว่า “อาจารย์พูดแบบนี้ได้อย่างไร” ขณะที่ นายเศรษฐากล่าวเสริมว่า “อ.ชัยเกษม พูดถ่อมตัวมาก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่แคนดิเดตทั้ง 3 คนได้ขึ้นบนเวทีทำให้ได้รับเสียงตะโกนกึกก้องไปทั้งสนาม พร้อมกันนี้ได้เปิดคลิปนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยนโยบายที่ได้รับความฮือฮาคือ นโยบายเติมเงินในดิจิทัลวอเล็ตให้ผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปใช้จ่ายในภายใน 6 เดือน รัศมี 4 กิโลเมตรรอบที่พักด้วยจำนวนเงิน 1 หมื่นบาท จากนั้นได้มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อทั้ง 100 คน