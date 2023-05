บิ๊กตู่ นิวลุกส์ ปรับโฉมลดวัย สวมใส่กางเกงสีอ่อน เปลี่ยนสีรองเท้าผ้าใบ อ้อนคุณยายวัย 100 ปี ขอบคุณที่เชียร์ลุง ย้ำทำงานเพื่อประเทศชาติ

วันที่ 8 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ และแคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.นี้ว่า วันนี้ (8 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ ลาราชการ เพื่อลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครหาเสียง ที่จ.นราธิวาสและปัตตานี

โดยเวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค นายธนกร วังบุญคงชนะ รองหัวหน้าพรรค นายอนุชา บูรพชัยศรี รองหัวหน้าพรรค และคณะผู้บริหารพรรค ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส ก่อนที่เวลา 13.00 น. ร่วมขบวนแห่ในอ.เมืองนราธิวาส เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรับลุกส์ให้ดูอ่อนวัยลงอีกครั้ง หลังจากวานนี้ (7 พ.ค.) ได้แต่งตัวใหม่จากการสวมกางเกงสแล็คโทนดำ-น้ำเงิน มาสวมเป็นกางเกงสีน้ำตาล ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ปรับมาใส่กางเกงสีเทาอมเขียวขี้ม้าใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน และเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวของพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมเปลี่ยนรองเท้าจากที่เคยใส่รองเท้าผ้าใบลำลอง On Man Cloud สี All Black ที่บุตรสาวซื้อให้ มาใส่ ON Cloud 5 Men สีน้ำเงินอมฟ้า พร้อมทักทายและขอคะแนนเสียงจากประชาชนบริเวณท่าอากาศยานอย่างอารมณ์ดี

ช่วงหนึ่งได้ถ่ายรูปคู่กับคุณยายวัย 100 ปี ที่มากับบุตรสาว พร้อมกล่าวขอบคุณที่สนับสนุนตนเองและพรรค โดยระบุว่า “ขอบคุณที่เชียร์ลุงตู่ ขอฝากช่วยกันและเชิญชวนให้ทุกคนไปลงคะแนน ซึ่งก่อนจะตัดสินใจลงคะแนน ขอช่วยกันพิจารณา ผมทำงานเพื่อประเทศชาติ คุณยายอยู่มา 100 ปีแล้ว คงจะเห็นและทราบดีว่าประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วบ้าง ก็ขอให้ช่วยกัน”