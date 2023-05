กองทัพอากาศแจง สหรัฐฯ ยก 5 เหตุผล ไม่ขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ให้ได้ แต่เสนอขาย F-16 รุ่น 4.5 ที่จัดซื้อได้เร็วกว่า

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ว่า กองทัพอากาศขอเรียนข้อเท็จจริงว่า นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้าหารือกับ ผบ.ทอ. และยืนยันความร่วมมือกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

พร้อมทั้งหารือกรณีเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ซึ่งกองทัพอากาศได้ส่งหนังสือ Letter of Request for P&A (Price and Availability) ให้กับ JUSMAGTHAI เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดหาโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) จากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยสรุปสาระสำคัญ 5 ประเด็นคือ

1.การพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 5 มีเงื่อนไขภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาหลายประการที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ก่อนที่สหรัฐฯ จะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ให้กับประเทศใดๆ ทำให้สหรัฐฯ ยังไม่สามารถเสนอขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ให้กับกองทัพอากาศได้ในขณะนี้

2.จากข้อมูลแผนการผลิตและคำสั่งซื้อของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ในปัจจุบัน จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี จึงจะนำส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ให้กับผู้ซื้อรายใหม่

3.เครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ถูกออกแบบด้วยแนวความคิดใหม่ด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการ มีคุณลักษณะพิเศษในการซ่อนพรางจากการตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์ (Stealth) จึงต้องวางแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการฝึก และระบบรักษาความปลอดภัยตามเงื่อนไขของสหรัฐฯ

4.การเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบส่งกำลังบำรุง ระบบคลังพัสดุ และระบบบริหารจัดการใหม่สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ซึ่งแตกต่างจากระบบของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-16 และไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบของยุทโธปกรณ์อื่นๆ ได้

5.สหรัฐฯ มีความประสงค์จะหารือเกี่ยวกับการเตรียมการในอนาคต เพื่อรองรับการจัดหาและการใช้งานเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ของกองทัพอากาศ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ สหรัฐฯ เชื่อว่ากองทัพอากาศควรพิจารณาเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 4.5 ได้แก่ เครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-16 และเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-15 ซึ่งจะใช้เวลาจัดหาได้เร็วกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศได้ โดยสหรัฐฯ จะส่งทีมมาหารือในรายละเอียดกับกองทัพอากาศต่อไป

แม้สหรัฐฯ จะยังไม่สามารถเสนอขายเครื่องบิน F-35A ให้กับกองทัพอากาศได้ในขณะนี้ กองทัพอากาศขอยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-16 ที่จะปลดประจำการ เพื่อมิให้ส่งผลต่อความพร้อมรบและขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด