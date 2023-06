เพื่อไทยส่งท้าย Pride month ย้ำพร้อมผลักดัน กม.สมรสเท่าเทียมให้สำเร็จโดยเร็วในรัฐบาลใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคพท. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคพท. นายชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ และน.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ เข้าร่วมชมขบวนไพรด์ในกิจกรรม This is Pride of Siam จัดโดยสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย คณะทํางานบางกอกนฤมิตไพรด์และเครือข่าย เพื่อร่วมสนับสนุนในความหลากหลายทางเพศเนื่องใน Pride month ในเดือนมิ.ย.ของทุกปี

น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า พรรคพท.ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งท้ายเดือน Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในงานนี้นอกจากสีสัน ความสนุกสนาน ยังมีการเสวนาภาพยนตร์ซีรีส์วาย ที่กลายเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ให้คนไทยในทุกปี พรรคพท.ยืนยันว่าเราเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่ต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและสวัสดิการที่เท่าเทียม ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากเพศสภาพ และควรได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นมาก และมีความคาดหวังจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ด้วยการผลักดัน Soft Power ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะและกีฬา ซึ่งไทยมีความโดดเด่น มีฝีมือ ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐมากขึ้น หากรัฐบาลใหม่จัดตั้งแล้วเสร็จ พรรคพท.จะร่วมผลักดันหลากหลายนโยบายของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งสมรสเท่าเทียมและอื่นๆ ให้สำเร็จโดยเร็ว

“การสร้างความเท่าเทียม สวัสดิการ รวมทั้งพัฒนา Creative economy ที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQI+ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน คือหมุดหมายของสังคมที่น่าอยู่ของพรรคพท.ที่ต้องการจะไปให้ถึงเพื่อคนไทยทุกคน” น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว