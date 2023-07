อมรัตน์ โพสต์คลิปถึง เสรีพิศุทธ์ เมื่อครั้งถก 8 พรรค ลั่นไม้แก่จะโรยรา ต้นกล้าจะงดงาม หลังหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยขอให้ก้าวไกลเสียสละ

หลังจากพรรคเพื่อไทย พลิกมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แทนพรรคก้าวไกล ที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยพรรคเพื่อไทย เตรียมไปหาเสียงมาสนับสนุนจากสว.และพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 27 ก.ค.

โดยมี 1 ใน 8 พรรคร่วมที่ออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดนั่นคือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า “ตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเล เรือล่ม มีคนแก่ ผู้หญิง เด็ก เราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอ เราก็ต้องให้เด็ก คนแก่ ผู้หญิง ขึ้นก่อน เราก็ยอมเสี่ยงภัยไปก่อน เมื่อเรือลำที่สองมาเราค่อยไป ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อน ปล่อยให้ที่เหลือผจญภัย ตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้”

เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ พรรคก้าวไกลต้องเสียสละใช่หรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พยักหน้า พร้อมกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยต้องจัดการอยู่แล้ว แนวทางที่ 3 ไม่ใช่ตัดพรรคก้าวไกล ถ้าบอกว่าตัด พรรคเพื่อไทยก็จะขาดไป 151 เสียง ยังไงก็ไม่ตัด เพียงแต่ไม่ต้องแสดงตน ถ้าแสดงตนมันก็ไม่เอา

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคุณอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล โพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อครั้ง 8 พรรคร่วมนัดประชุมครั้งแรก พร้อมคลิปการให้สัมภาษณ์ของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พร้อมระบุว่า

I’m on your side

Oh, when times get rough

And friends just can’t be found

Like a bridge over troubled water

I will lay me down…

ฉันอยู่ข้างคุณ

โอ้ เมื่อเวลาแย่

และเพื่อนก็หาไม่เจอ

เหมือนสะพานข้ามน้ำที่มีปัญหา

ฉันจะวางฉันลง

เหมือนสะพานข้ามปัญหา

#MOU

นอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ด้วยว่า “ไม้แก่จะโรยรา ต้นกล้าจะงดงาม”