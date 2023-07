อดิศร ยก ‘ทักษิณ’ เป็นผู้นำจิตวิญญาณ เชื่อไม่หวนการเมือง ชวน ‘ประยุทธ์’ ไปรับ ‘พี่โทนี่’ ที่สนามบิน ย้ำเพื่อไทย เสนอชื่อ เศรษฐา เป็นนายกฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2566 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ประกาศเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 ส.ค.ว่า แค่ได้ยินจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯ ว่านายทักษิณ จะกลับไทย ก็ดีใจแล้ว ถือเป็นการเสริมกำลังใจ เพราะท่านเป็นสัญลักษณ์ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชนและเพื่อไทย

ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร ตนคิดว่าประสบการณ์ที่ท่านเดินทางไปทั่วโลก คงจะนำมาให้คำปรึกษาได้ในทุกส่วน ไม่เฉพาะแค่พรรคเพื่อไทย ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับ ส่วนขั้นตอนกลับมาแล้วจะไปอย่างไร ตนไม่ทราบ

“นายทักษิณ ถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่ท่านพูด ก็จะให้กำลังใจคนที่รู้จัก เป็นจิตวิทยาที่หลายคนคงทำไม่ได้เหมือนท่าน เป็นพลังที่ส่งเสริมกัน นายทักษิณเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งที่อายุ 74 ปี ก็อยากกลับไปสู่สามัญ และเห็นใจท่านเกือบ 20 ปีแล้ว จนมีหลานหลายคนแล้ว และเชื่อว่านายทักษิณคงไม่กลับมาในเส้นทางการเมือง คงเป็นที่ปรึกษา วันๆ มีคนมาเยี่ยมก็คงไม่มีเวลาทำอะไร” นายอดิศร กล่าว

เมื่อถามว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ระบุให้รอดูว่านายทักษิณ จะกลับมาจริงหรือไม่ นายอดิศร กล่าวว่า หากพล.อ.ประยุทธ์ว่าง ก็ไปรับ เพราะเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกัน สำหรับเรื่องคดีความ ไม่กังวลก็ดำเนินการกันไป เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

เมื่อถามว่าภาพการเมืองใหญ่ของประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่ นายอดิศร กล่าวว่า คงไม่เปลี่ยน พรรคเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ ส่วนที่นายทักษิณพูดว่าจะให้น.ส.แพทองธาร ดูแลพรรค และให้นายเศรษฐาไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลนั้น เป็นการพูดติดตลก ความจริงก็ไปด้วยกัน เป็นเงากันอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่ามีการพูดจริงใช่หรือไม่ นายอดิศร กล่าวว่า นายทักษิณบอกว่า นายเศรษฐาก็ไปอยู่ทำเนียบฯ เพราะนายกฯ มีคนเดียว อีกคนหนึ่งต้องอยู่พรรค ท่านพูดติดตลก

เมื่อถามว่าชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายเศรษฐา จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ นายอดิศร กล่าวว่า ชัดมานานแล้ว put the right man on the right job on the right time ทั้งนี้ ตนไม่ทราบว่าการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนแล้วหรือไม่ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยอ่อนน้อมถ่อมตน มีมิตร มีเพื่อนอยู่ทุกที่ ซึ่งประเทศต้องเดินไป ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดี ทุกฝ่ายมีศักดิ์ศรี สว.ก็มีศักดิ์ศรี เราจะไม่แข็งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ เพราะถ้ารักษาการอีก 10 เดือน คนไม่เอา จำเป็นต้องมีรัฐบาล

เมื่อถามถึงนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ระบุการที่นายทักษิณ กลับไทย เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอน นายอดิศร กล่าวว่า ไม่ทราบ ไม่ขอวิจารณ์เพราะนายขูวิทย์ เป็นรุ่นน้องเทพศิรินทร์ ส่วนที่นายชูวิทย์ จะเปิดเผยหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับนายเศรษฐานั้น ถ้าเปิดก็เปิดให้ดี ถ้าเปิดตามอำเภอใจ เปิดตามใบสั่ง มันก็มีทั้งเท็จ ทั้งจริง ฝากถึงรุ่นน้องเทพศิรินทร์ พูดให้ชนะอยู่ที่พวก สะดวกอยู่ที่เงิน เจริญอยู่ที่นาย ฉิบหายอยู่ที่ปาก