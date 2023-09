ส่องโพสต์ ‘หมอวรงค์’ หลัง ‘ทักษิณ’ ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ ยินดีกับครอบครัวชินวัตร ชาวเน็ตเอ๊ะ เพิ่งแสดงความคิดเห็น ประชาชนไม่สบายใจ

หลัง เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษ ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไป อีก 1 ปี หลังจำคุกแล้ว 10 วัน

วันที่ 2 ก.ย.2566 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก วรงค์ เดชกิจวิกรม – Warong Dechgitvigrom แสดงความคิดเห็นหลังความว่า ทักษิณสำนึกผิด ยอมรับผิดในการกระทำ จึงได้รับพระมหากรุณา โชคดีที่เรามีในหลวงเป็นที่พึ่ง ยินดีด้วยครับ ขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัว



อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่าน นพ.วรงค์ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า ท่านวิษณุ เครืองามครับ ทำอะไรคิดให้รอบคอบ อย่าทำให้เกิดการระคายเคืองเลยครับ ประชาชนไม่สบายใจ



ขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของ นพ.วรงค์ พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผ่านไปแค่ 1 วัน การแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ทักษิณ ถึงเปลี่ยนไป

โดยเพจ วิวาทะ V2 แชร์โพสต์ในวาระต่างๆของ นพ.วรงค์ พร้อมเขียนข้อความ ระบุว่า “หมอวรงค์ in the multiverse of madness”