เศรษฐา นำคณะบินร่วมการประชุม UNGA78 ที่นครนิวยอร์ก แจงเช่าเหมาลำการบินไทย ราคาถูกกว่า ยันไม่ได้ขนนักธุรกิจร่วมทริป เผย ‘พิชิต ชื่นบาน’ ช่วยงานด้านกฎหมาย

เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 18 ก.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมครม. ถึงกรณีมีการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทย เพื่อเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ย.นี้ว่า เคยแถลงไปหลายหนแล้ว ก็เอาตามคำแถลงแล้วกัน ว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมา

เมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าขนคณะนักธุรกิจไปด้วย นายเศรษฐา ปฏิเสธว่า ไม่มี

เมื่อถามว่าให้นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกฯ มาช่วยงานด้านไหน นายเศรษฐา กล่าวว่า มาช่วยเรื่องกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา และคณะ ประกอบด้วยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 16.00 น. เพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA78 ที่สหรัฐฯ

นายกฯ เดินทางถึงนครนิวยอร์ก ช่วงเช้ามืดวันที่ 19 ก.ย. (เวลาที่สหรัฐฯ ช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง) โดยจะเริ่มภารกิจในวันที่ 19 ก.ย. สำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA78 ได้แก่ นายกฯ จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง Leaders’ dialogue 6 “Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement”

ในช่วงค่ำ นายกฯ จะร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 และคู่สมรส