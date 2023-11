นายกเศรษฐา ทวีสิน ทวิตเสียใจ เหตุแผ่นดินไหวเนปาล ขอเป็นกำลังให้กับประชาชน หวังผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ภัยพิบัติ จะสามารถฟื้นตัวโดยเร็ว

วันที่ 4 พ.ย.2566 นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ทวิตข้อความผ่าน X แสดงความเสียใจเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ว่า My deepest condolences to the families of the victims and those injured by the earthquake in Jajarkot and Rukum, Nepal on Friday (November 3). We stand in solidarity with the people of Nepal and wish a swift recovery of the victims and speedy restoration of the affected areas.

โดยอีกย่อหน้าหนึ่ง มีการแปลเป็นไทยว่า ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขต Jajarkot และ Rukum ในเนปาล เมื่อศุกร์ที่ 3 พ.ย.2566 และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวไทยขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเนปาล และหวังว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ภัยพิบัติจะสามารถฟื้นตัวโดยเร็ว

สำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลนั้น ทางสำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 5.6 แมกนิจูด ขึ้นในพื้นที่ห่างไกลของประเทศเนปาลในช่วงคืนวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทางการเนปาลเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 132 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 100 คน โดยเหตุเกิดในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ยากแก่การเข้าถึงข้อมูล

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณเขตจาจาร์กอต ที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาลไปทางตะวันตกราว 500 กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 23.47 น.ของวันที่ 3 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกได้ไกลถึงกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ศูนย์ธรณีวิทยาแห่งชาติของเนปาลรายงานว่า แผ่นดินไหวมีความรุนแรง 6.4 แมกนิจูด แต่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมัน (จีเอฟแซด) ระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในเนปาลครั้งนี้วัดได้ 5.7 แมกนิจูด ส่วนสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) ระบุว่ามีขนาด 5.6 แมกนิจูด ซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 128 ราย

รอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า ไม่สามารถติดต่อเข้าไปในพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวในเขตจาจาร์กอต พื้นที่เชิงเขาที่มีประชากรอยู่ราว 190,000 คน และหมู่บ้านต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่บนเนินเขาห่างไกลได้ ทำให้หวั่นเกรงว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็อาจเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคนได้

โฆษกตำรวจกล่าวว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 92 ราย เฉพาะในเขตจาจาร์กอต และอีก 36 รายในเขตรูคุมเวสต์ ในจังหวัดคาร์นาลี โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในหมู่บ้านรามิดานดา

เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายกล่าวว่า การค้นหาและกู้ภัยจะต้องทำการเคลียร์ถนนหลายสายที่ถูกดินถล่มลงมาเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงพื้นที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างไกลได้

นายพุชปา คามาล ดาฮาล นายกรัฐมนตรีเนปาล พร้อมทีมแพทย์ 16 คน ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วในช่วงเช้าวันเสาร์ (4 พ.ย.) นี้ เพื่อกำกับดูแลภารกิจค้นหา กู้ภัยและบรรเทาทุกข์

นายกรัฐมนตรีเนปาลยังโพสต์บน X แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ และได้สั่งการให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่างๆ เริ่มปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ในทันที สื่อท้องถิ่นยังเผยแพร่ภาพพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่อาคารบ้านเรือนจำนวนมากที่ก่อสร้างขึ้นจากอิฐ ทรุดตัวพังลงได้รับความเสียหายหนัก