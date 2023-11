วิโรจน์ แฉ อสม.ลำพูน ร้องเรียน โดนบังคับซื้อเสื้อ ใครไม่ให้ความร่วมมือถูกส่งชื่อให้หมอ เตรียมตรวจสอบ ถาม สสจ.ลำพูน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

วันที่ 13 พ.ย.2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร หลังได้รับร้องเรียนจาก อสม.ว่ามีการบังคับซื้อเสื้อ ความว่า บังคับ อสม. ต้องซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE 22 ปี จริงหรือ?

คนในสังคมทราบดีว่า อสม. เป็นงานอาสาสมัครที่ต้องทำด้วยใจเป็นหลัก ค่าตอบแทนที่ได้ ก็ได้รับเพียงค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาท เท่านั้น เหมือนกับเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง

ผมได้รับข้อร้องเรียน น่าจะมาจาก อสม. อ.แม่ทา จ.ลำพูน ว่ามีการบังคับให้ซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE 22 ปี ราคาตัวละ 250 บาท คิดเป็น 12.5% ของค่าตอบแทนรายเดือน ถือว่าสูงมากครับ

ผมอ่านจากแชทใน LINE ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเป็นการบังคับจริงหรือเปล่า เพราะประโยคที่สื่อสารมันดูขัดกันเอง ประโยคท่อนแรกพิมพ์ว่า “อสม. ทุกท่านต้องซื้อ …” อันนี้เป็นประโยคคำสั่ง เป็นการบังคับอย่างแน่นอน

แต่พอมาพิจารณาประโยคต่อมา ที่พิมพ์ว่า “… สาธารณสุขอำเภอขอร้อง และขอความร่วมมือ” มันก็ไม่ได้เป็นการบังคับนี่ครับ ถ้าตีความเฉพาะประโยคหลัง ก็คือ จะซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ

แต่พอมาดูอีกประโยค ที่พิมพ์ว่า “ใครไม่ให้ความร่วมมือต้องส่งรายชื่อให้หมอ” ประโยคนี้ อ่านดูเหมือนประโยคข่มขู่ แต่ก็ไม่ได้ระบุต่อว่า ส่งให้หมอ แล้วหมอจะทำอะไร ให้คุณให้โทษอย่างไร

ผมเชื่อว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ดีมากๆ และเมื่อขึ้นชื่อว่า “รณรงค์” ทุกอย่างล้วนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเป็นสำคัญ ผมจึงเชื่อว่า ไม่น่าจะมีการบังคับซื้อเสื้อนะครับถ้ามี ก็น่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานบางท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้ายังมีการบังคับให้ซื้ออีก ให้ประสานผมมาอีกทีนะครับ ผมจะได้ประสานให้คุณ Vitvisit Pansounprook – วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก สส.ลำพูน ของพรรคก้าวไกล ตรวจสอบ และสอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้รู้แน่ชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เป็นชุดเครื่อแบบที่ต้องบังคับซื้อหรือไม่