Women can do anything! “แพทองธาร” ตื่นเต้น ลุ้นมาก ชื่นชม “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ทำได้ดีมากๆ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2023

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 ที่จ.อุตรดิตถ์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แห่งชาติแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับ แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ตัวแทนประเทศไทย ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss Universe 2023

ในการประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 72 รอบตัดสิน (Final Competition) ที่จัดขึ้น ณ ยิมเนเซียมแห่งชาติ ในกรุงซานซัลวาดอร์ ประเทศเอลซัลวาดอร์ เช้าวันนี้ (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้ และในรอบ 35 ปี ที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทย สามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุด

โดย น.ส.แพทองธาร กล่าวด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่า แอนโทเนียมาได้ไกลมากๆ เมื่อกี้นั่งรถระหว่างลงพื้นที่ว่าจะหลับสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้หลับ เพราะตื่นเต้นมาก และยังให้กำลังใจอยู่ คิดว่าแอนโทเนียทำได้ดีมากๆ สวย สง่า ช่วงตอบคำถามฟังแล้วรู้สึกว่าตอบคำถามได้ดีมากๆ Attitude (ทัศนคติ) ในการตอบคำถามคือเยี่ยมมากๆ และการประกวดแบบนี้อาศัยทีมงานที่ทำงานหนัก รวมถึงตัวแอนโทเนียเองด้วยก็ทำงานหนัก ก็ขอชื่นชมมากๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Women can do anything