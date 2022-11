เรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาครอบครัวคนบันเทิงที่กลายเป็นโค้ชด้านการเตรียมตัวสำหรับการเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากไปแล้ว สำหรับ “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” และ ภรรยา “ครูก้อย -นัชชา ลอยชูศักดิ์” ที่อยู่เบื้องหลังการโค้ชเตรียมตั้งครรภ์ให้กับครอบครัวคนบันเทิงที่มีบุตรยากหลายครอบครัวจนมีลูกน้อยสมใจและยังเป็นทีปรึกษาให้กับแม่ๆมีบุตรยากผ่านทางเพจ เบบี้แอนด์มัม https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/ ก่อตั้งโดย “ครูก้อย นัชชา” ที่มีดีกรีเป็นถึงครูวิทยาศาสตร์จบปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขา ชีวฟิสิกส์ (Bio-Physics) และมีประสบการณ์ที่เคยผ่านกระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากมาแล้วทุกขั้นตอน พร้อมใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์และงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก จนรู้ทริคและเทคนิคในการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และมีลูกน้อยสมใจ พร้อมเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเพจจนมีผู้ติดตามประสบความสำเร็จจำนวนมาก

โดย “ครูก้อย” กล่าวว่า สาเหตุมีบุตรยากไม่ได้มาจากฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว การตั้งครรภ์ต้องการอสุจิที่แข็งแรงจากสามีด้วยซึ่งควรจูงมือกันไปพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุทั้งคู่ และบำรุงให้ตรงจุดก็จะเห็นโอกาสของความสำเร็จ โดยเฉพาะ คู่สามีภรรยาที่มีอายุเกิน 35 ปี ที่พยายามมีลูกมาแล้วเกินระยะเวลา 6 เดือน ถือว่าท้องยาก คู่สามีภรรยาควรจูงมือกันไปปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุของทั้งสองฝ่าย จากสถิติทางการแพทย์นั้นสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากมาจากฝ่ายหญิง 50 – 60% และ สาเหตุจากฝ่ายชายประมาณ 30 – 40% ซึ่งปัญหาหลักจากฝ่ายชายคือเรื่องคุณภาพอสุจิ และไม่ทราบสาเหตุอีก 10 % โดยสาเหตุมีบุตรยากในฝ่ายหญิงมักมีสาเหตุมาจาก

ไข่ไม่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มีบุตรยากจะมีอายุเกิน 35 ปี ซึ่งเป็นช่วงขาลงของวัยเจริญพันธุ์ อายุที่มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ พลังงานในการแบ่งเซลล์ของเซลล์ไข่ลดลง อัตราความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่สูงขึ้นฮอร์โมนไม่สมดุล มดลูกมีปัญหา

ฮอร์โมนไม่สมดุล เมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลจะส่งผลต่อการมีรอบเดือนไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนที่ดีควรจะมีรอบ 28 วัน และไม่เกิน 30 วัน หากมีรอบเดือนยาวกว่านี้มักจะเข้าข่ายเป็น ถุงน้ำรังไข่หลายใบ หรือ Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ส่งผลให้มีบุตรยาก เนื่องจากภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือพบว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ ซึ่งพบในผู้หญิงที่มีรอบเดือนสั้นเกินไป เช่น รอบเดือน 24 วันซึ่งน้อยกว่า 28 วัน กลุ่มนี้มักจะพบในผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนต่ำ ส่งผลให้ไข่ไม่ค่อยโต ไข่ก็ไม่ตก จึงส่งผลให้ท้องยาก หรือพบในผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรง หรือเป็นไข้ อันเนื่องมาจากฮอร์โมนไม่สมดุล และต้องไปตรวจหาสาเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นเนื้องอกที่โพรงมดลูก หรือ หรืออาจจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งพวกนี้ส่งผลให้เกิดการท้องยาก

มดลูกมีปัญหา ผู้หญิงที่ท้องยาก เช่น ผู้หญิงที่เคยแท้งมาแล้วหลายครั้งอันเนื่องมาจาก มดลูกไม่รับการฝังตัวของตัวอ่อน ผนังมดลูกบาง แท้งอันเนื่องมาจากตัวอ่อนที่ไม่ปกติหรือโครโมโซมที่ไม่ปกติ หรือมาจากไข่ที่ไม่ปกติ หรือผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน มีน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งส่งผลให้ท้องยาก เนื่องจากส่งผลต่อระดับของฮอร์โมน หรือ ผู้หญิงที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษ หรือ เป็นมะเร็งปากมดลูก ร่างกายอ่อนแอก็จะท้องยาก หรือ เป็นโรคภูมิแพ้ตนเอง SLE ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง หรือเป็นพวกธาลัสซีเมีย หรือว่าโลหิตจาง

ด้าน “เจมส์ เรืองศักดิ์” กล่าวว่า ปัญหามีบุตรยากอาจจะไม่ได้มาจากฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากพบว่าสาเหตุมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายมีถึง 30-40% ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพของอสุจิ ดังนั้นฝ่ายชายควรไปตรวจหาสาเหตุและคุณภาพของสเปิร์มด้วย และควรบำรุงเตรียมสุขภาพให้พร้อมไม่ควรปล่อยหน้าที่การเตรียมตัวมีลูกเป็นของฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว และลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ทำลายคุณภาพสเปิร์ม เช่น งดสุรา งดบุหรี่ งดกาแฟ ไม่นอนดึก ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์และผ่อนคลายความเครียด

“ครูก้อย” กล่าวเสริมว่า ปัญหาจากฝ่ายชายมักเกี่ยวกับคุณภาพของอสุจิ โดยลักษณะตัวอสุจิที่ผิดปกติ สามารถพบได้หลายรูปแบบ เช่น ส่วนหัวอสุจิมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป หัวกลม หัวทู่ แบบนี้จะเจาะไข่ไม่เข้า ปฏิสนธิไม่ได้ ส่วนคอของอสุจิหัก หรือคอสั้น เนื่องจากส่วนคอของอสุจิ มี mitochondria จำนวนมาก ทำหน้าที่สร้างพลังงานช่วยให้ตัวอสุจิเคลื่อนไหวได้ หากอสุจิคอสั้น หรือ คอหัก จะทำให้อสุจิไม่มีพลังงานเพียงพอ และความผิดปกติที่ส่วนหาง เช่น หางม้วนเป็นวงกลม หางแยกออกเป็น 2 เส้น หรือไม่มีส่วนหาง ซึ่งส่งผลต่ออัตราการวิ่งว่าย การควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ดังนั้นตัวอสุจิที่รูปร่างผิดปกติไม่ว่าจะผิดปกติส่วนใดก็ตามย่อมมีผลทำให้มีปัญหาบุตรยากได้ทั้งนั้น เนื่องจากจะส่งผลให้ความสามารถการปฏิสนธิลดลง ตัวอ่อนที่ได้อาจโตช้า คุณภาพไม่ดี อัตราการตั้งครรภ์ลดลง และมีความเสี่ยงต่อการแท้งเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้จากคุณภาพของอสุจิ 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

ปริมาตรของน้ำเชื้ออสุจิที่หลั่ง (Volume) ต้องหลั่งได้ไม่น้อยกว่า 1.5 cc. ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง จำนวนตัวอสุจิ (Concentration) ต่อการหลั่ง 1 ครั้งต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อ 1 cc. อัตราการเคลื่อนไหวของอสุจิ (Motility) ต้องมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 40% รูปร่างขออสุจิ (Morphology) ต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ ปกติไม่น้อยกว่า 4%

วิธีเตรียมบำรุงก่อนตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

“ครูก้อย” ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การบำรุงก่อนตั้งครรภ์สำคัญมากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลาย ครบ 5 หมู่ อ้างอิงการศึกษางานวิจัยเรื่องThe Influence of Diet on Fertility and the Implications for Public Health Nutrition in the United States ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Public Health, Population, Reproductive and Sexual Health เมื่อปี 2018 รายงานว่า การรับประทานอาหารส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของทั้งหญิงและชาย โดยการหลีกเลี่ยงการทานไขมันอิ่มตัว (ไขมันทรานส์ ) เน้นทานพวกธัญพืชไม่ขัดสี ผักผลไม้ และ โปรตีนจากปลา ส่งผลต่อดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและส่งผลให้สเปิร์มมีคุณภาพมากขึ้นในผู้ชาย ในขณะที่แอลกอฮอล์ คาเฟอีน ของหวาน (น้ำตาล) และไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) คือตัวร้ายที่ทำให้มีบุตรยาก (Infertility) เพราะทำให้เซลล์เสื่อมและแก่ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัย ยังชี้เฉพาะเจาะจงไปถึงการรับประทานโปรตีนให้เพียงพอ และการเน้นโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) โดยผู้หญิงที่เน้นทานโปรตีนจากพืช ทานผักผลไม้ ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (ข้าวไม่ขัดสี ธัญพืชต่างๆ) ทานไขมันดี (โอเมก้า 3 ) ทานแร่ธาตุที่สำคัญ อันได้แก่ โฟเลต สังกะสี และธาตุเหล็ก พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากน้อยลงถึง 66% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานอาหารตามรูปแบบข้างต้น

นอกจากนี้ยังมีรายงานงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insight Women’s Health เมื่อปี 2019 ได้รวบรวมผลการศึกษาถึงความสำคัญของ Micronutrients ซึ่งได้แก่ “วิตามินและแร่ธาตุ” ที่จำเป็นที่ผู้หญิงวางแผนท้องที่ควรได้รับล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์ งานวิจัยศึกษาพบว่า สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนอกจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการแล้ว การขาดวิตามินและแร่ธาตุก็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง เพราะวิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมให้ระบบต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติและสมบูรณ์ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอนอกจากจะส่งผลให้ผู้หญิงมีลูกง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิดอีกด้วย ซึ่งผู้หญิงวางแผนท้องควรทานวิตามินบำรุงต่อเนื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์ โดย “ครูก้อย” ได้แนะนำวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ โอวาออลล์ (OVA ALL) สำหรับสตรีวางแผนตั้งครรภ์ที่มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนใน 1 ซองประกอบด้วย 4 เม็ด ได้แก่ เม็ดที่ 1 คือ โฟลิก ( Folic) 400 mcg, เม็ดที่ 2 คือมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 20 ชนิด ( Multivitamin & Minerals) เพิ่มธาตุเหล็ก (Iron) บำรุงเลือด และสารบำรุงไข่ “อิโนซิทอล” (Inositol) อีกทั้งมีวิตามิน D3 เข้มข้นช่วยเรื่องการฝังตัวของตัวอ่อน, เม็ดที่ 3 คือ น้ำมันปลา (Fish oil) 500 mg, เม็ดที่ 4 คือ โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ( Coenzyme Q10) 30 mg และน้ำมันจมูกข้าว 470 mg เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีบุตรยาก ที่ต้องการเพิ่มความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่ เพิ่มคุณภาพของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสฝังตัว และลดอัตราการแท้ง

อีกทั้งสุขภาพภายในของผู้หญิงนั้น เสื่อมเร็วกว่าผู้ชายหลายเท่า เราจึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก การปรับสมดุลฮอร์โมน ชะลอความแก่ก่อนวัย ชะลอปัญหาวัยทองก่อนกำหนด ลดโอกาสการนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากที่ตามมา เพื่อสุขภาพที่ดี ผิวพรรณที่สดใส “ครูก้อย” แนะนำ “วาร์จินนารี่” พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับผู้หญิงอย่างแท้จริง เป็นตัวช่วยที่จะทำให้สาวๆ ตัดปัญหากวนใจ ทั้งเรื่องระบบภายใน ผิวพรรณ และฮอร์โมน

ส่วนการบำรุงของฝ่ายชายนั้น “ครูก้อย” ได้รวมรวบข้อมูลจากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอ และลดพฤติกรรมทำลายสเปิร์ม เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้สเปิร์มมีคุณภาพดีขึ้น มีงานวิจัยศึกษาพบว่า มีอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยปรับปรุงคุณภาพสเปิร์ม ช่วยเพิ่มจำนวนตัว การเคลื่อนไหว และ ปรับปรุงรูปร่างสเปิร์มให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระเซซามีนจากงาดำ เบต้าแคโรทีน จากแครอท ไลโคปีน จากมะเขือเทศ ฟีลกูลีนจากน้ำอินทผลัม สารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิคในน้ำผึ้งชันโรง หรือ รากปลาไหลเผือก การทานแร่ธาตุ Zinc ซึ่งมีมากในเมล็ดฟักทอง เป็นต้น ปัจจุบันมี Zinc ในรูปแบบวิตามินที่ให้ Zinc เข้มข้นกว่าและพร้อมดูดซึมได้ทันที ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงสเปิร์มอย่างเห็นผลการทานอาหารอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับคุณผู้ชายที่ต้องการมีบุตรและมีปัญหาเรื่องคุณภาพสเปิร์ม

“ครูก้อย” แนะนำ MZ-All Zinc nano และวิตามินบำรุงชายรวม 12 ชนิด ซิงค์ภายใต้ลิขสิทธิ์ Hardigen จาก USA Hardigen เป็นนวัตกรรมการผลิตใหม่ล่าสุดที่ทำให้ Zinc อยู่ในรูปของ Nano ส่งผลให้การดูดซึมดีกว่า Zinc ทั่วๆไป จากการศึกษาในร่างกายมนุษย์พบว่า สามารถดูดซึม Hardigen Zinc Methionine ได้ถึง 16% ซึ่งมากกว่า Zinc ทั่วไปที่เป็นชนิด Zinc Polyascobate และ Zinc Sulphate ถึง 25% ช่วยเสริมการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ชะลอวัยทองก่อนวัย

ดังนั้นการทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ และเสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ ไม่สูบบุหรี่ และงดกาแฟ พักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง เซลล์ไข่และสเปิร์มมีคุณภาพ ฮอร์โมนสมดุล จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จก่อนเข้าสู่กระบวนทางการแพทย์ในการรักษาผู้มีบุตรยาก“ครูก้อย” กล่าว.