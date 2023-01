คิง เพาเวอร์ รางน้ำ จัดกิจกรรม “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ เชิญนักเดินทางเสริมมงคลตรุษจีนปีกระต่ายน้ำ ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม และ 27 – 29 มกราคม นี้ บริเวณ คราวน์ เอเทรียม ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

คิง เพาเวอร์ ต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ และมอบความมงคลให้นักเดินทางที่มีไฟลต์บินในเทศกาลตรุษจีน ปีกระต่ายน้ำ ด้วยกิจกรรมเสริมสิริมงคลแบบ 360 องศา ให้การเดินทางครั้งใหม่ เฮง และ ปัง มากขึ้น ด้วยการอัญเชิญ สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา ผู้พิทักษ์โลกทั้งสี่ทิศ หรือที่รู้จักในนาม ซื่อต้าจินกัง (ท้าวจตุโลกบาล) ผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ

ตัวเหวินเทียนหวาง : ปกครองประจำตำแหน่งทิศเหนือ คอยพิทักษ์ปกป้องให้มั่งคั่งร่ำรวย

เจิงจ่างเทียนหวาง : ปกครองประจำตำแหน่งทิศใต้ คอยพิทักษ์ปกป้องพระธรรม

ฉือกว๋อเทียนหวาง : ปกครองประจำตำแหน่งทิศตะวันออก คอยพิทักษ์ปกป้องประเทศ

กว่างมู่เทียนหวาง : ปกครองประจำตำแหน่งทิศตะวันตก คอยพิทักษ์ปกป้องประชาราษฏร์

โดยอัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นไม้พยุงแกะสลักอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดความสูง 1.3 เมตร ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ โดยเทศกาลตรุษจีนนี้ ได้อัญเชิญมาให้นักเดินทางได้สักการะกันที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยเฉพาะ

ไม่เพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดเตรียมให้แวะเวียนมาสักการะในปีกระต่ายน้ำที่เวียนมาในรอบ 60 ปี และยังเอาใจนักเดินทางที่มาช้อปปิ้งก่อนเดินทางยังได้ช้อปอย่างคุ้มค่ากับโปรโมชั่นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มกราคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวัน) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์)

รับอั่งเปาส่วนลด 2 ใบ รวม 6,500 บาท

ใบที่ 1: อั่งเปาส่วนลด 2,000 บาท สำหรับช้อป 10,000 บาท

ใบที่ 2: อั่งเปาส่วนลด 4,500 บาท สำหรับช้อป 20,000 บาท

รับฟรี! Auspicious Scarf ผ้าพันคอกระต่ายมงคล เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)

ลุ้นรับทริปเสริมความเฮงที่ไต้หวัน เมื่อช้อปครบทุก 20,000 บาท (สุทธิ)

สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก SCARLET และเติมเงิน 20,000 บาท รับโชค 3 ชั้น

โชคชั้นที่ 1 รับอั่งเปา E-Gift Card 2,000 บาท โชคชั้นที่ 2 รับทันทีทองคำ 1 สลึง เมื่อช้อปครบ 60,000 บาท (สุทธิ) ภายในวันที่สมัคร และ โชคชั้นที่ 3 รับส่วนลดสำหรับสมาชิก 10% ทุกการช้อป หรือ เลือกสมัครสมาชิก NAVY และเติมเงิน 1,000 บาท รับคูปองมั่งมี มูลค่า 1,000 บาท สำหรับช้อป 8,000 บาท และรับส่วนลดสำหรับสมาชิก 5% ทุกการช้อป พร้อมรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกมากมาย

นอกจากนี้ยังสามารถนำใบเสร็จจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวมาร่วมความเฮงกับกิจกรรมตรุษจีน อาทิ

อิ่มมงคลกับเมนูเส้น โดยตามความเชื่อว่าเมนูเส้น เป็นเมนูอาหารมงคลที่ทุกบ้านจะขาดไม่ได้เมื่อเข้าสู่เทศกาลสำคัญ ด้วยเชื่อกันว่า เส้นหมี่เป็นตัวแทนของความอายุมั่นขวัญยืน ด้วยความยาวของเส้นหมี่ที่สื่อถึงความยืนยาวของอายุ และมงคลที่ยืนยาว ซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ร้าน No Name Noodle ร้านราเมน “ ไร้ชื่อ ” กับเมนูราเมนสูตรเฉพาะสุดพิถีพิถันที่จองยากที่สุดในกรุงเทพ โดยรังสรรค์เมนูใหม่พิเศษเพื่อลูกค้า คิง เพาเวอร์ เฉพาะงานนี้เท่านั้นกับเมนูชื่อ “คาเอเดะ” ราเมนที่ผสมผสานของ 3 น้ำซุปและ 3 โชยุ ที่เคี่ยวจนเข้ากันอย่างกลมกล่อมทานคู่กับเส้น Hirauchi Men เส้นราเมนชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ทางร้านนำมาใช้เป็นครั้งแรก โดยความกลมกล่อมของเมนูนี้อยู่ที่การเตรียมน้ำซุป วันแรกกับการทำซุปดาชิแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น วันที่ 2 เพิ่มส่วนผสมของไก่บ้าน Jidori เคี่ยวไฟอ่อน 8 ชั่วโมง และวันที่ 3 เพิ่มส่วนผสมของหอย Asari เคี่ยวจนได้ซุปกลมกล่อม ต่อมาเป็นการนำโชยุจาก 3 จังหวัดของญี่ปุ่นมาผสมเข้าด้วยกันได้แก่ จังหวัด Shimane , Aichi และ Nagano หมักทิ้งไว้ 1 เดือน ด้วยความพิถีพิถันของขั้นตอนดังกล่าว เมนูนี้จึงจะได้สัมผัสกับรสชาติอุมามิทั้ง 3 ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของซุปที่ค่อยๆลดลง ตามเวลาที่ทาน จึงเป็นที่มาของความพิเศษของราเมนในเทศกาลตรุษจีนนี้

ความสว่างไสวของชีวิต ในช่วงวันตรุษจีน โคมไฟจีนสีแดง (โคมเต็งลั้ง) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคล ในการขจัดสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ห่างไกลบ้านและครอบครัว เชื่อกันว่าโคมไฟสีแดงทำให้เทพเจ้ามองเห็นได้ง่ายและจะประทานพรให้บ้านหลังนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง ตรุษจีนปีนี้ คิง เพาเวอร์ จึงมอบโคมไฟจีนสีแดง พร้อมการวาดภาพบนโคม โดยนักวาดภาพชื่อดังให้เป็นของกำนัลมงคลแด่นักเดินทาง

มงคลเรียกทรัพย์ เสริมความมั่งคั่งปีกระต่ายน้ำกันด้วย ‘ปี่เซียะ’ เรียกทรัพย์ หลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคล รุ่นพิเศษจาก Leila Amulets ( ไลลา) แบรนด์วัตถุมงคลสุดฮิต ที่ได้จัดทำสีพิเศษเฉพาะสำหรับ คิง เพาเวอร์ ผลิตเพียง 99 ชิ้น เท่านั้น!!

กิจกรรม Fortune Telling รับสิทธิ์ทำนายดวงชะตาผ่านทางเสียง เมื่อมียอดช้อปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป กับ 2 หมอดูชื่อดัง อ.พรชนก ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย และ อ.นรินทร์ชลี กังวานวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์สากล มาทำนายทายทักดวงชะตาแบบส่วนตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเฮงกันล่วงหน้าอีกด้วย

ร่วมเสริมมงคลรับการเดินทางครั้งใหม่กับ คิง เพาเวอร์ ในเทศกาลตรุษจีน “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ ที่ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และช้อปก่อนบินอย่างคุ้มค่าได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวัน) และศรีวารี(เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์) โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop