คาเฟ่ลับย่านถนนกรุงธนบุรี ที่ถูกซ่อนตัวอยู่กับชุมชนคลองสาน เป็นคาเฟ่ที่มีเสน่ของการนำบ้านเก่ามาปรับปรุงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนโดยรอบ และยังมีศิลปะหลายแขนงให้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาได้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง self n’soul ศิลปะการถักทอร้อยเรียงหินพลังงานของเจ้าของบ้าน witchcraft ที่บำบัดจิตใจที่ว้าวุ่น หรือ Workshop Crystal meditation connect to your inner power การทำสมาธิรับพลังงานจากหินที่เลือก และชวนชมการจัดแสดงภาพสีน้ำเล่าเรื่องย่านคลองสาน จากศิลปิน mimininii ผ่านการฉาย projection mapping เข้ากับตัวร้าน และนิทรรศการภาพถ่ายบริเวณ ตรอกมานะวิทยา ทางเข้าสู่ร้าน Green Craft House เล่าเรื่องย่านคลองสานในมุมมองต่างๆ โดยมุมมองจากศิลปินช่างภาพ