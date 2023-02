สุดยอดแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปีบนโซเชียลมีเดีย จาก THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 ตอกย้ำไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จ หลังคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน ครองตำแหน่ง “The Winner of Best Brand Performance on Social Media Shopping Center & Department Store” สุดยอดแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียแห่งปี สาขากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จาก THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย การันตีความสำเร็จในการเป็นผู้นำไลฟ์สไตล์ เดสติเนชั่นระดับโลกที่เชื่อมโยงประสบการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การคว้ารางวัล The Winner ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของเซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะสุดยอดแบรนด์แห่งปีที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จาก THAILAND SOCIAL AWARDS เวทีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของไทยนั้น ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะศูนย์การค้าที่ไม่ได้เป็นแค่ Shopping destination เท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือความคาดหมายเชื่อมโยงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้บริโภคตลอดเวลา ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ รวมถึงงานอีเว้นท์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พื้นที่ของเราเป็นเดสติเนชั่นฉลองความสุขของคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ในทุกเทศกาลและทุกวัน”

“ขอขอบคุณลูกค้าและแฟนเพจของเซ็นทรัลเวิลด์ที่ชื่นชอบครีเอทีฟคอนเทนต์ต่าง ๆ ของเรา และให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยรางวัล Best Brand Performance on Social Media ในหมวด Shopping Center & Department Store นี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลเวิลด์ทุกคน ที่สร้างสรรค์งานที่ตรงใจลูกค้า เซ็นทรัลเวิลด์ขอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแบรนด์ชั้นนำ และพันธมิตรร้านค้าที่ทำให้เราสามารถ ครีเอทคอนเทนท์ได้ยอดเยี่ยมบนโซเซียลมีเดีย และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ และเซ็นทรัลเวิลด์จะไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อทุกคน” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าว

เซ็นทรัลเวิลด์เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลกที่เชื่อมโยงประสบการณ์แบบ O2O ที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ lifestyle innovation และเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมการสร้างความสุขและแรงบันดาลใจในทุกวันของการใช้ชีวิตเพื่อส่งต่อพลังบวก คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับผู้คน สังคม และโลกของเราต่อไป โดยนอกจากเซ็นทรัลเวิลด์แล้ว ยังมีศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาที่เคยได้รับรางวัลนี้ อาทิ เซ็นทรัล หาดใหญ่