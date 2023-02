บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และซุปเปอร์ลักชัวรี่ จัด ‘RML Pop-Up Lounge’ เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนสำคัญที่สนใจคอนโดมิเนียมทำเลใจกลางสุขุมวิทและสาทร มอบยูนิตพิเศษที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน กับ 2 โครงการ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ (The Estelle Phrom Phong)’ คอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักชัวรี่ พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางพร้อมพงษ์ เพียง 2 นาที ถึง BTS พร้อมพงษ์ และ ดิ เอ็มดิสทริค (The Em District) เริ่ม 16.8 ล้าน* และ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ (Tait Sathorn 12)’ คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ ใจกลางสาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ เพียง 180 เมตร เริ่ม 11.59 ล้านบาท* สำหรับลูกค้าทุกท่านที่จอง ณ RML Pop-Up Lounge ดิ เอ็มควอเทียร์ รับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 400,000 บาท โอกาสดีๆ แบบนี้ ห้ามพลาด! วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น ที่ RML Pop-Up Lounge ชั้น G อาคาร The Helix Quartier ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เวลา 11:00 – 21:00 น. *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมโครงการ โทร. 02-029-1888 Line Official @raimonland และเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.raimonland.com