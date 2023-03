สยามสแควร์ ชวนมาฮอตรับซัมเมอร์ ในงาน SIAMSQUARE ON THE BEACH 2023 ที่รวบรวมหลากกิจกรรมสุด Enjoy กับชายหาดจำลองพร้อมบรรยากาศสุดชิล กับ โซน BEACH VIBES ที่สาย SNAP ไม่ควรพลาด, อัพเดทเทรนด์ชุดว่ายน้ำกับแฟชั่นโชว์สุดฮอต BIKINI SUMMER RUNWAY, สุด Extreme กับกีฬาทางน้ำ SUMMER EXTREME, พร้อมช็อปไอเท็มสุด HOT ทั่วทั้ง Walking Street 24 26 มีนาคม 2566 ที่ สยามสแควร์

ภายในงานรวบรวมกิจกรรมหลากหลายให้สนุกครบรสในโซนต่างๆ ทั้งกีฬา แฟชั่นโชว์ โปรโมชั่น สนุกคึกคักจากวงดนตรี และ ดีเจ มาร่วมแจมสร้างสีสันกับโซนต่างๆ ประกอบด้วย

-BEACH VIBES ชวนสัมผัสชายหาดจำลองพร้อมบรรยกาศสุดชิลที่สาย SNAP พลาดไม่ได้

-SUMMER EXTREAM สนุกสนานกับหลากกิจกรรมทางน้ำสุดมันส์ อาทิ WATER WALKING

-BALLOON และ SKIM BOARD พร้อมชมโชว์การเล่นจากครูสอนกีฬาทางน้ำมืออาชีพ ตลอด 3 วัน เวลา 16.00-16.30 น. และ เวลา 18.00-18.30 น.

-BIKINI SUMMER RUNWAY ชมแฟชั่นโชว์จากเหล่านายแบบนางแบบสุดฮอต นำโดย ปริม-กรวรรณ หลอดสันเทียะ (ปริม The Face), ลูกน้ำ-สกาวรัตน์ ครุยทองที่ (ลูกน้ำ The Face), น้ำหวาน-เพชุตา อุดมศักดิ์ TOP10 THAI SUPERMODEL 2011 ที่นำคอลเล็กชั่นชุดว่ายน้ำมาให้อัพเดทกันใจกลางสยามสแควร์ อาทิ แบรนด์ Sabina, Skechers, Roseliday และ Wildblueyonder.bkk ในวันที่ 25 มีนาคมเวลา 17.30-18.00 น. และ เวลา 19.00-19.30 น.

-MUSIC ON THE BEACH เพลิดเพลินกับหลากหลายจังหวะดนตรี ทั้ง FOLK SONG, BOSSA BLOSSOM นำโดยวง snoker, วง Algorhythm x Doo DD x Patongo และพบกับศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสัน ดังนี้ ไข่มุก วงพริกไทย, Varinz,Ztrip,Atom Mic idol, Badbitcbkk The Rapper,Rapperdoll, วง One Night Stand และ Sundaynights_Band พร้อมเหล่า DJ นำโดย DJ Mister.t, DJ Tonyblackk & Away g, DJ PEU, DJ GiantSiam, DJ NickB, DJ Manymaur, DJ Minus, DJ PLion และ DJ Kikie ที่จะมาสร้างความคึกคักตลอดเส้น Walking Street

พิเศษสุด ช็อปสินค้า ITEM สุดฮอตรับ SUMMER อาทิ ชุดว่ายน้ำ แพ็กเกจดำน้ำ เครื่องสำอางค์ ฯลฯ จากแบรนด์ดัง อาทิ Shiseido, Skechers ,Sabina พร้อมรับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังมีขบวนโปรโมชั่นจากร้านดังย่านสยามสแควร์ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดให้ช็อปตลอดซัมเมอร์นี้

สนุกลืมร้อนกับ SIAM SQUARE ON THE BEACH 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SiamSquareOfficial/?locale=th_TH