ไอคอนสยาม ร่วมกับ ททท., กรุงเทพมหานคร และพันธมิตร จัดงานยิ่งใหญ่ “ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” เทศกาลเล่นว่าวริมน้ำเจ้าพระยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ปลุกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคึกคัก

ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวม ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 100% ในสิ้นปีนี้

ชู Soft Power สืบสานเฟสติวัลไทยประจักษ์สู่สายตาโลก ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท จัด“ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” เทศกาลเล่นว่าวริมน้ำเจ้าพระยา

จับมือ 5 ศิลปินรุ่นใหม่ แสดงงานศิลปะบนท้องฟ้า “ICONSIAM SKY GALLERY” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

(กรุงเทพฯ) ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ชู Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยว นำประเพณีการละเล่นว่าวไทย จัดงาน “ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” ครั้งที่ 3 เนรมิตริเวอร์ พาร์ค ให้เป็นสนามเล่นว่าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดใหญ่ พบกับขบวนว่าวแฟนซียักษ์สุดอลังการ ว่าวเอ็กซ์คลูซีฟจาก 5 ศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปที่จะสร้างประสบการณ์สุดพิเศษอีกมากมาย ตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” ถือเป็นกิจกรรมที่ไอคอนสยามจัดขึ้นสุดยิ่งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก สนับสนุนการใช้ Soft Power ซึ่งประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรม 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fight) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) เพื่อสร้างความสุขสุดอัศจรรย์ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้มาใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันสวยงาม การจัดงานในปีนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้ในช่วงฤดูร้อนนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมการละเล่นว่าวยังสามารถดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้ามาเที่ยวไอคอนสยามได้อย่างมากมาย คาดจะเป็นอีกแรงกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีความคึกคักในช่วงเดือนเมษายนนี้นอกเหนือจากประเพณีสงกรานต์ ตอกย้ำให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองวัฒนธรรมของโลก และไอคอนสยามคือหนึ่งในภาคเอกชนที่สำคัญที่เป็นพลังในการช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในธุรกิจริมน้ำเจ้าพระยาและของประเทศไทย

“ปัจจุบันไอคอนสยาม ถือเป็นหนึ่งใน Global Destination สำคัญของนักท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยปีนี้ไอคอนสยามได้วางแผนงานต่างๆ เพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวไว้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ด้วยการจับมือกับภาครัฐ เอกชน โรงแรม รวมถึงผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมั่นใจว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังไอคอนสยามจะมีมากกว่าปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้น 100% ผ่านกิจกรรมที่ไอคอนสยามเตรียมไว้ตลอดทั้งปี” คุณสุพจน์ กล่าว

ภายในงาน“ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” จะได้พบกับกิจกรรมพิเศษสุดประทับใจมากมาย ประกอบด้วย ลานอนุรักษ์สืบสาน จัดโดยสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า พบกับการออกร้านจากชุมชนจำหน่ายว่าวไทยนานาชนิด, สาธิตการทำว่าวใบไม้ โดยผู้เชี่ยวชาญการประดิษฐ์ว่าวจากใบไม้, การสาธิตการแข่งขันต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าทุกวัน, กิจกรรม Work Shop การเพ้นท์ว่าว จำนวน 1,500 ชิ้นตลอดงาน, สอนวิธีการเล่นว่าวในรูปแบบต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันช่วงเวลา 17.00 น. และการแสดงว่าวไฟ LED ในช่วงค่ำ

ลานมหัศจรรย์ริมน้ำ ลานความสุขที่ผู้ใหญ่ได้ย้อนวัยเด็กมองสูงสู่ฟ้าในยามเย็น พร้อมพบกับว่าว LED ลอยระยิบระยับเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา จัดแสดงทุกวันในช่วงค่ำ, เพลิดเพลินกับการรับชมโชว์ว่าวแฟนซีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด 1-30 เมตร คุณลักษณะของว่าวนี้จะทำเป็นรูปร่างมองเห็นโดยรอบ เช่น ว่าวรูปปลาหมึก ว่าวรูปกบ หรือสัญลักษณ์ของประเทศ มาทำเป็นว่าว และพบกับความงามของบอลลูนแฟนซีที่จะทำทุกคนต้องประทับใจ

ลานเพลินว่าวอาเซียน สานสัมพันธ์กลุ่มอาเซียน กับ สมาคมว่าวต่างๆ ในอาเซียน อาทิ ไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น พม่า ลาว, พบกับการ Collaboration Artist เป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับการจัดแสดงว่าวในลวดลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 5 แบบ ที่ออกแบบโดย 5 ศิลปินไทยรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกอบด้วย วิศุทธิ์ พรนิมิต หรือคุณตั้ม กับผลงานที่มีชื่อว่า “Love Spread” เจ้าของการ์ตูน “มะม่วง” ตัวการ์ตูนที่เป็นตัวแทนของการมองโลกในแง่ดีและมีความอ่อนโยน โดยครั้งนี้ออกแบบเป็นน้องมะม่วงส่งจูบ ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อความรักให้กับทุกๆ คน โปรยมาจากฟากฟ้าให้กับผู้คนที่อยู่ข้างล่างได้อย่างทั่วถึงกัน โดยเน้นดีไซน์ที่ไม่ซับซ้อน เพราะว่าเป็นงานที่ต้องมองจากที่ไกล จึงเน้นวาดรูปง่ายๆ และออกแบบสีให้ชัด ให้ตัดกับท้องฟ้า ก้อนเมฆ อย่างลงตัว, ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ หรือคุณแม็กกี้ เจ้าของคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงผมบลอนด์ แก้มกลม สุดติดตาที่ชื่อว่า ชาล็อต (Chalotte) ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในชื่อ “Charlotte in the Sky” โดยครีเอทมาจากคำว่า “Sky Gallery” งานนี้เธอใช้ตัวชาล็อตแทนภาพความทรงจำในวัยเด็กที่เห็นว่าวโบยบินบนท้องฟ้า ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชาล็อต, สิรินาฏ สายประสาท หรือคุณกวาง นักวาดภาพประกอบชื่อดัง เจ้าของนามปากกา S I R I และเจ้าของคาแรคเตอร์ Tomato Girls ที่ได้แรงบันดาลใจนับจากวันที่มีลูกสาวฝาแฝด ผลงานที่เกิดขึ้นจากความรัก ที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ลูกสาวฝาแฝดอายุเพียง 6 เดือน โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ชื่อ “Flying Together”, ธนธรณ์ ภัทรธาดา หรือคุณเอิร์ธ ศิลปินหนุ่มไฟแรง ที่มาร่วมรังสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษในชื่อ “SKY Sketching” ภาพสเก็ตช์บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยจินตนาการ โดยนำคาแรคเตอร์เด็กมีปีก ตัวการ์ตูนที่เขาได้สร้างขึ้นอยู่ก่อนแล้ว มาโลดแล่นอยู่บนว่าว และ กฤษฏิ์พัณณ์ สุวรรณวัฒนาสุข หรือ คุณเคน กับผลงานในชื่อ “Time to go home” ที่ต้องการให้คนได้นึกถึง “บ้าน” ซึ่งบ้านในทีนี้ไม่ใช่เรื่องของ “สถานที่” แต่เป็นเรื่องของ “ผู้คน” ผลงานชิ้นนี้จึงออกมาโดยให้รู้สึกเหมือนบ้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ลอยไปมาในทิศทางต่างๆ เหมือนกับการที่เราได้วิ่งไปยังบ้านต่างๆ ที่เป็นคนรอบตัวเรา ผลงานของศิลปินทั้ง 5 เรียกว่าเป็น ICONSIAM Sky Gallery ครั้งแรกในประเทศไทยกับผลงานศิลปะบนท้องฟ้าเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุด ตั้งแต่เวลา 16.00 -22.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน ศกนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ไอคอนสยาม จับมือกับ TikTok ออกแบบลวดลายสุดพิเศษลงบนพื้นว่าว และตกแต่งบนบอลลูนจำลอง มาสร้างสีสันให้ภายในงาน พร้อมให้ทุกคนได้แชะรูปสวยๆ กันอย่างจุใจ ทั้งนี้ยังมีแคมเปญสนุกๆ ชวน TikTok Creator ทำ content ถ่ายคลิปแชร์โมเมนต์เล่นว่าวแบบสดใสรับซัมเมอร์ที่ไอคอนสยาม โดยติดแฮชแท็ก #เล่นว่าวริมน้ำ และติดแท็กสถานที่ ICONSIAM เพื่อร่วมสนุกรับของขวัญพิเศษจาก ICONSIAM Summer Kite Artists Limited Collection สำหรับ 5 คลิปวิดีโอสุดครีเอทถูกใจคณะกรรมการ รับไปเลย Mini Kite จาก ICONSIAM x Artists collection จาก 5 ศิลปิน แบบละ 1 รางวัล จํานวนรวม 5 รางวัล ประกาศผลทาง Hashtag page #เล่นว่าวริมนํ้า บน Application TikTok วันที่ 21 เมษายน 2566 และพิเศษสำหรับ 500 คลิปแรกที่ร่วมสนุกในแคมเปญ และติด #เล่นว่าวริมนํ้า รับเลย! สติกเกอร์ ICONSIAM Summer Kite Artists Limited Collection บรรดา TikTok Creator ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.iconsiam.com

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุขสุดมหัศจรรรย์ พร้อมตอกย้ำให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน ในงาน “ICONSIAM Summer Kite Playground 2023” ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงงานศิลปะบนท้องฟ้า “ICONSIAM SKY GALLERY” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านผลงานสุดสร้างสรรค์จาก 5 ศิลปินชั้นนำ นอกจากนี้ภายในงานพบกับขบวนว่าวแฟนซียักษ์สุดอลังการ ตื่นตากับมหัศจรรย์ว่าว LED ลอยแหนือแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมการสาธิตการแข่งขันต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า สนุกกับกิจกรรม Workshop เรียนรู้การประดิษฐ์และสร้างว่าวด้วยตนเอง และพบกับครั้งแรก! กับการจัดแสดงบอลลูนยักษ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดการจัดงานทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM