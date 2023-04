คลินิกทันตกรรมชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษา และงานทันตกรรม เพื่อความสวยงาม นำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการดูแลฟันให้แข็งแรงและสวยงามแบบไม่เจ็บผ่านนวัตกรรม “COSDENT The New Air Flow” ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่แบบ Zero Pain ในการขจัดคราบและหินปูนบนฟันทำให้คุณไม่ต้องรู้สึก

กลัวและเจ็บแบบเดิมๆ พร้อมผนวกกับการออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคล ที่เป็นจุดแข็งของคลินิก นำมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้ การให้บริการที่มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจปัญหาทันตกรรมของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการดูแล การรักษา และการสร้างผลลัพธ์อย่างตรงเป้าหมาย เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความสวยงาม ผ่านกระบวนการดูแล ในแบบ เฉพาะบุคคล ผ่านกระบวน COSDENT SMILE DESIGN การออกแบบรอยยิ้มที่ช่วยให้ฟันสวยของคุณเป็นจริงได้

คุณสรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง กล่าวว่า “COSDENT Smile Design เป็นคลินิกทันตกรรม ชั้นนำที่มีประสบการณ์ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงามมายาวนานกว่า 9 ปี และเป้าหมายของเราคือการมุ่งเน้นดูแลและ พัฒนาการบริการเพื่อให้การบริการของเราแตกต่างและพิเศษสำหรับแต่ละบุคคล โดยให้ความสำคัญกับการเก็บรายละเอียด ความต้องการของคนไข้และการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณสำหรับรางวัลที่ได้รับการ รับรองจากสถาบันอันทรงเกียรติต่างๆ ในด้านความชำนาญเฉพาะทางของแต่ละประเภทการรักษา และด้านทันตกรรมเพื่อ ความสวยงาม เหนือสิ่งอื่นใด อีกหนึ่งปัญหาที่เราพบเจอคือปัญหาความกลัว ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในปัจจุบัน คอสเดนท์จึงขอนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในวงการทันตกรรม เพื่อดูแลฟันของคุณด้วย “COSDENT The New Air Flow” ที่จะช่วยให้ประสบการณ์การดูแลฟันและการทำฟันเจ็บน้อยลงจนเรียกได้ว่าคุณแทบไม่รู้สึกหรือไม่เจ็บได้เลย ถือเป็นการ ยกระดับการขจัดคราบบนผิวฟันพร้อมกับการขูดหินปูนที่ทำให้คุณไม่รู้สึกเจ็บกับประสบการณ์ Zero Pain ที่จะช่วยให้ สุขภาพฟันของคุณดีขึ้น ภายในระยะเวลาเพียง 10-15 นาที”

ทันตแพทย์สันติราช เกียรติเวชสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้ง COSDENT Smile Design ได้กล่าวว่า “นวัตกรรม The New Air Flow เป็นการใช้นวัตกรรมในการสร้างสมดุลระหว่างแรงดันและระดับน้ำผสานผ่านการควบคุม โดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการใน การควบคุมทิศทางและตำแหน่งที่จะใช้ในการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของเครื่องสร้างแรงดันพิเศษนี้ ร่วมกับน้ำและผงขัดชนิดพิเศษที่มีขนาดเล็กมากถึง 14 ไมครอน เพื่อช่วยกำจัดไบโอฟิล์ม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำร้ายฟันและ เหงือกของคุณให้ออกจากบริเวณที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นหลุมลึกและรอยแยกบนฟัน, ช่องว่างระหว่างฟัน, พื้นที่ๆแนวฟันต่างๆที่อยู่ไม่ตรงแนว, ใต้ขอบครอบฟัน, รอบร่องครอบฟันเทียม, ร่องลึกระหว่างฟันและเหงือก รวมถึงบริเวณ ตามซอกฟันที่มีการติดเครื่องมือจัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นนวัตกรรมนี้เหมาะกับคนไข้ทุกประเภทตั้งแต่การดูแลฟันทันตกรรมพื้นฐานการดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน, ดูแลแนว ฐานและซอกฟันที่ได้รับการปลูกถ่ายรากฟันเทียม, การรักษาความเงางามของการทำทันตกรรมเพื่อความงาม, การขจัดคราบ บนผิวฟัน, ปริทันตวิทยา(ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือก), ฟันผุGerodontology, การดูแลฟันน้ำนม, การดูแลทำความสะอาด ครอบฟันวิทยาเอ็นโดคอนต์ รวมถึง กลุ่มที่ได้รับการผ่าฟัน แบบต่างๆ หรือการทำศัลยกรรมช่องปาก ประโยชน์ที่ได้รับถือว่า ครอบบคลุมในหลากหลายมิติ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแล ป้องกันและการรักษาฟันให้มีสุขภาพที่ดีโดยการดูแลรักษาฟัน ผ่านการพบทันตแพทย์เป็น ประจำทุกๆ 3-6 เดือนครับ”

COSDENT SMILE DESIGN จะช่วยให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การทำฟันที่ไม่มีความกลัวและสร้างความรู้สึกที่ดี พร้อม กับสร้างความสวยงามให้กับรอยยิ้มที่สวยงามมีสุขภาพฟันที่ดีและได้รับการดูแลฟันอย่างที่ท่านต้องการ ทั้งในช่วงการรักษา แบบอื่นๆ หรือถ้าท่านยังไม่ได้รับการรักษาสุขภาพฟัน ทางเรายังมีบริการออกแบบรอยยิ้ม และการดูแลฟันเฉพาะบุคคลที่ คุณภาพสูงและครบวงจร ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำฟันแบบ Zero Pain ได้ที่ COSDENT SMILE DESIGN ทั้งสองสาขา สาขาสยามสแควร์วัน และสาขาพระรามเก้า

ติดตามข่าวสาร หรือนัดหมายเพื่อเข้ารับการบริการและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

COSDENT สาขาสยาม สแควร์วัน โทร: 093-882-3536

COSDENT สาขาพระราม 9 โทร: 064-592-4928